Denne spilleren er klar for Oilers

Anthony Salinitri blir Oilers-spiller ut sesongen. Det får RA bekreftet søndag.

– Han kommer allerede i kveld. Det har gått litt fort det her, sier sportsdirektør Pål Haukali Higson til RA.

Signaturen skal ha kommet på plass etter Oilers’ straffetap mot Sparta lørdag kveld, men dialogen har pågått en stund.

Salinitri kommer fra spill i den østerrikske klubben Graz99ers. De har gjort det dårlig denne sesongen, og tankene om sluttspill har for lengst forlatt Østerrikes nest største by.

– Det ble en mann ledig som vi føler kan tilføre oss en offensiv kraft. Han er en bra målscorer. Er hentet primært for å bidra til bedre uttelling i det offensive spillet vårt, sier Higson.

Mange mål

På 35 kamper i det østerrikske bunnlaget har canadieren, som også har italiensk pass, scoret 17 mål og hatt seks målgivende pasninger.

– Er det en ren sniper dere har hentet?

– Ser man på statistikken før det er han ikke så tung på mål mot pasninger. Han gjør en del mål og har et bra skudd. Er offensivt anlagt, bra teknisk og har god evne til å komme seg rundt backer. Han har en bra avslutningsteknikk. Vi har hentet ham for å bidra til å score mål, men statistikken blir nok ikke likt fordelt her. Det må ses i sammenheng med situasjonen i Graz, sier Higson.

Fortgang med italiensk pass

Det at Salinitri har italiensk pass fører til at det går raskere enn normalt å få ham spilleklar. Oilers møter Storhamar på Hamar tirsdag, før Vålerenga kommer til DNB Arena lørdag.

Storhamar-kampen er i alle fall ikke utelukket for canadieren, som sist var i aksjon for Graz fredag.

– Om han er spilleklar tirsdag vet vi ikke. Det har vi ingen garantier for, men papirene blir sendt inn umiddelbart. Han er definitivt spilleklar til Vålerenga-kampen på lørdag, sier Higson.

– Nå har dere hentet Andreas Heier og en utenlandsk løper. Er dere ferdighandlet?

– Slik markedet er nå er det lite trolig at det dukker opp noe annet som gjør at det er et poeng i noe som helst. Skal aldri si aldri, men realistisk sett er svaret ja, sier Higson – og legger til:

– Skal man hente noe nå må det være noen som gjør en forskjell oppå det man har.









---

FAKTA

Navn: Anthony Salinitri

Født: 5. mars 1998 (25 år)

Høyde: 180

Vekt: 82

Fra: Windsor, Ontario, Canada

Posisjon: Center

Fatning: Venstre

Hentet til Oilers fra Graz99ers.

---