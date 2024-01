Takket ikke for kampen etter Oilers-fadesen

Kontrastene mellom andre og tredje periode i lørdagens Oilers-kamp er blant det mest ekstreme som er spilt i DNB Arenas historie. Etter to perioder ledet Oilers 4-0, og bare i løpet av den andre perioden hadde hjemmelaget 25 skudd mot Spartas tre.

Likevel klarte Oilers å levere en forferdelig avslutningsperiode, og Sparta fikk en hjelpende hånd til å overta kampen.

Etter Sparta hadde avgjort straffeslagkonkurransen etter målløs spilleforlengelse valgte Oilers-backen Simon Bourque å gå rett i garderoben uten å takke motstanderne for kampen.

– Det fikk jeg ikke med meg, sier Oilers-trener Anders Gjøse til RA.

– Han gikk rett i garderoben uten å takke for kampen. Hva synes du om det?

– Det er ikke bra nok. Sånn skal det ikke være, sier Gjøse.

I Nord-Amerika fungerer det slik at spillerne kan gå rett i garderoben etter kampslutt.

Selv hevder Bourque at han ikke visste om regelen om å takke for kampen etter fire sesonger i europeisk ishockey, og tenker seg godt om før han sier:

– Jeg hadde en liten skade. Ikke noe alvorlig.

– Hvor da?

– I overkroppen, sier Bourque.

Se hele intervjuet med Anders Gjøse her:

Anders Gjøse (Espen Vevle / Kristoffer Knutsen)

Låst Oilers-garderobe

Frustrasjonen var stor både hos spillerne og trenerne etter tapet. På tross av ett poeng føltes det likevel som et tungt tap i Oilers-garderoben.

Der ble også døren lukket, og spillere som hadde gått på styrkerommet ble innkalt til møte. Både mediekontakten og flere rundt laget var raske med å lukke døren, som også var låst da én av Oilers-spillerne prøvde å komme seg inn igjen.

Døren til Oilers-garderoben ble låst etter fadesen mot Sparta. (Kristoffer Knutsen)

– Hva skjedde der inne?

– Det har ikke skjedd noe annet enn å prate, sier Gjøse – og utdyper:

– Vi ga beskjed om hva vi synes om måten vi ga bort to poeng på. Det var ikke så mange andre som pratet.

Anders Gjøse mener det er utilgivelig hvordan Oilers ga bort to poeng til Sparta. (Kristoffer Knutsen)

Oilers tok ledelsen etter at Dan Kissel vant en duell bak Spartas mål og spilte opp Mathias Trettenes. Kapteinen gjorde ingen feil, og sendte Oilers i føringen. I andre periode var det Patrick Ulriksens tur til å score sesongens første EHL-mål. Anders Tangen Henriksen meldte seg også på med en styring på et skudd fra André Bjelland Strandborg, og økte dermed til 3–0. Mot slutten av perioden styrte Dan Kissel inn et skudd fra Mathias Trettenes med skøyten, og etter videodømming ble målet godkjent.

Oilers-treneren: – Utilgivelig

Så raknet det fullstendig for Oilers. Fire Sparta-scoringer i løpet av tredje periode tvang fram overtid, og deretter straffeslagkonkurranse. Der endte det med tap for Gjøses menn.

– Hva går gjennom hodet ditt nå?

– Selvfølgelig veldig skuffet. Forbannet over måten vi skrudde av på etter andre periode. Det finnes kanskje forklaringer internt på hvorfor vi startet litt tregt, sier Gjøse og legger til:

– Det er utilgivelig at vi kun endte opp med ett poeng.

– Hva skjedde mellom andre og tredje periode?

– Tydeligvis ingenting. Man trodde det skulle gå av seg selv. Sparta har et bra lag, med gode målscorere, sier Gjøse – som også har et annet poeng:

– Statistisk sett tror jeg det er første gang vi ble skøytet ut i hele år, spesielt i tredje perioden.

Mauldin på benken

I tredje periode var Greg Mauldin sterkt involvert i å hindre Sparta fra å skape farligheter etter Sondre Bjerke ble sendt i garderoben med fem minutters utvisning og liten disiplinærstraff. Veteranen har vært en viktig bidragsyter for Oilers i pressede situasjoner.

Mot Sparta ble den tidligere NHL-vingen ikke benyttet i spilleforlengelsen da det ble spilt tre mot tre på isen i DNB Arena.

– Hva er grunnen?

– Fordi jeg synes det er større potensial i å score mål i flere av de andre. Men vi scoret ikke der heller. Kanskje han skulle vært utpå, erkjenner Gjøse.