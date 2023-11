Oilers låner ut spillere

Backen Thomas Higson (19) og vingen Sander Husebø (20) lånes ut til EHL-laget Lørenskog.

Higson var på utlån til Comet i september, og mener selv han fikk godt utbytte av det i form av mer spilletid. Nå drar han og Husebø til Lørenskog fram til 10. desember.

– Med Thomas og Sander inn i troppen så får vi litt bredde samt to spillere som kommer fra en solid hverdag i Oilers. To seriøse gutter som kommer inn og vi forventer at de setter sitt preg i hverdagen allerede fra i morgen. Dette er en god løsning for begge parter. De hjelper oss kortsiktig i en tøff skade og sykdomsperiode, samtidig får de god matching hos oss, sa Lørenskog-trener Niklas Andresen til klubbens sosiale medier mandag.

Stavanger-duoen blir spillende sammen med to andre fra byen; Noah Bergesen Aarthun og Vegard Faret.

U20-landslaget skal spille VM på det øverste nivået i desember. Der er Higson blant de aktuelle backene for Norge.

Det var fram landslagspausen lite aktuelt å leie ut spillere på grunn av skadesituasjonen i Oilers. Flere nøkkelspillere var ute, og sportsdirektør Pål Haukali Higson var ikke fremmed for tanken om å gjøre det på denne siden av pausen.

– Da kan det bli aktuelt med utlån. Nå er kampprogrammet litt annerledes de neste månedene fram mot sluttspillet, sa Higson til RA.

Mandag ble det også klart at Martin Gran i alle fall er ute fram til jul, mens Christoffer Karlsen er ute dag til dag – som betyr at han når som helst kan være tilbake. Sistnevnte har en skade i overkroppen som holder ham tilbake.