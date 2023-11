Oilers-Karlsen skadet: – Hemmer meg mye

Med sarpingen Tommy Kristiansen tilbake på isen er det en sarping som er gått ut. Karlsen ble skadet i kampen mot Lillehammer før landslagspausen. Det gjorde at han ikke var med da Oilers slo Lørenskog 7–2 torsdag kveld.

25-åringen vil ikke inn på detaljene i skaden, men forteller at det er i overkroppen problemet befinner seg.

I kjent stil vil ikke noen i Oilers oppgi hva skaden dreier seg om, men Karlsen var uansett på isen i DNB Arena og skøytet for seg selv før lagkameratene entret isen fredag.

Der kjørte han på med det som på hockeyspråket kalles «powerskating», eller skøyting med høy intensitet som det enkelt kan kalles.

– Det føltes litt bedre nå, men er vanskelig å si, sier Karlsen til RA om smertene.

Jeg vil spille tirsdag, og holder formen ved like i tilfelle jeg får lov. — Christoffer Karlsen

Oilers-vingen spilte med skaden

Han forteller at det er tatt bilder av det aktuelle skadeområdet på kroppen, og forhåpentligvis kommer svaret raskt. Da vil han også vite noe mer om omfanget og alvorlighetsgraden.

Det har ikke føltes alvorlig for ham, og han har ikke fryktet skaden som noe langvarig før nå. Etter han ble skadet mot Lillehammer var han med da Oilers tapte 1–2 borte mot Comet i den aller siste kampen før landslagspausen.

– Vet ikke om det gjorde skaden bedre akkurat, sier Karlsen.

Pausen kom godt med. Da fikk han hvilt seg og håpet det skulle bli bedre. Det gjorde det ikke.

Håpet om å spille i nærmeste framtid lever i alle fall for høyrevingen fra Sarpsborg. Det er også noe av grunnen til at han kjører noen harde økter for seg selv på isen.

Oilers går nemlig inn i en spesielt travel uke. Etter lørdagens kamp mot Ringerike Panthers kommer serieleder Vålerenga til DNB Arena tirsdag, før Sparta kommer torsdag. Deretter er det bortekamp mot serietoer Storhamar, som Oilers foreløpig ikke har klart å slå denne sesongen.

Det er en ekstremt viktig uke for Oilers, som nå jakter oppover fra tredjeplassen i EHL.

– Jeg vil spille tirsdag, og holder formen ved like i tilfelle jeg får lov, sier Karlsen.

Karlsen: – Hemmer meg mye

– Hvor mye setter skaden deg eventuelt ut?

– Den hemmer meg mye i spillet, sier han.

– Hvor stor er frykten for et langvarig skadeavbrekk?

– Jeg har ikke innstilt meg på en slik tanke, sier Karlsen.

Resten av Oilers møter Ringerike Panthers i Schjongshallen lørdag klokken 16.00. Den kampen kan følges direkte hos RA.

