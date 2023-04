Fem backer bort fra Oilers: – Vi har selvfølgelig en jobb å gjøre

Med Anders Gjøse på plass som ny hovedtrener er det kun resten av laget på benken og isen som mangler for Oilers før de er klar til oppgavene som venter på isen. Da Martin Gran ble signert var tolv spillere under kontrakt for den kommende sesongen. Det gjør at sportsdirektør Pål Haukali Higson har noen spillere å signere de kommende ukene.

Etter sesongen tok slutt var det raskt klart at superstjernen Martin Lefebvre forlot Oilers til fordel for den finske toppserien Liiga. Daniel Bøen Rokseth drar litt kortere østover og blir Vålerenga-spiller. Klubblegenden Dennis Sveum legger skøytene på hyllen for å bli fysisk trener, sluttspillforsterkningen Christian Bull returnerer til Østerrike og Sander Hurrød vraket tilbudet fra Oilers til fordel for Storhamar.

Fem backer som spilte den sjuende og avgjørende NM-finalen i DNB Arena er forsvunnet. Det gjør at Higson har en jobb å gjøre på backsiden.

– Vi har selvfølgelig en jobb å gjøre, men spiller ikke en tellende kamp før september. Jeg forstår ønsket til folk om å få spillere signert, og det engasjementet liker jeg, sier Higson til RA – og legger til:

– Vi skal bygge laget så bra vi klarer.

Han mener det er to ting som skiller seg fra tidligere sesonger:

Trenerskiftet som måtte løses.

Avtroppende spillere som har vært med en stund.

Endrer seg ikke i Oilers

Blant backene som fortsetter i Oilers er det uansett fire veletablerte seniorer i Patrick Ulriksen, Kristian Østby, Andreas Klavestad og Nicolai Bryhnisveen – som har returnert etter låneopphold i den danske klubben SønderjyskE.

Slik ishockeyverden opererer med korte kontrakter på ett til to år som standard vil det som regel være en del spillere som står uten avtale når en sesong er ferdig.

Den kommende sesongen er det bestemt at importkvoten forblir på seks, noe som fører til at Oilers per nå har fem ledige plasser der – med Nick Dineen som eneste på kvoten.

Utlendingene i laget har de siste årene, med unntak av Jan Brejcak fra Slovakia, blitt hentet fra Nord-Amerika. Selv om Oilers nå skifter fra en nordamerikansk trener til Stavanger-karen Anders Gjøse er det ikke gitt at det blir endringer på den fronten.

– Det endrer seg ikke med treneren, vi skal ha de beste tilgjengelige. Ser man på spillermarkedet er det færre svenske spillere i Norge og Danmark nå enn for noen år siden, sier Higson.

Norsk ishockey har tidligere vært preget i stor grad av svenske importspillere, mens det de siste årene har vært få profiler fra Sverige. Tobias Lindström som nylig gikk til Frisk Asker er en av dem, og han er blitt norsk. Jacob Berglund er en annen.

Trenere inn

Higson tror mye av grunnen til at det er blitt sånn er framveksten av svenskenes nivå to, HockeyAllsvenskan, og utviklingen som er skjedd i finske Liiga.

Sportsdirektøren var selv tidlig ute med å sondere markedet i Nord-Amerika. Derfor blir det ikke store endringer på det nå, selv om de naturligvis signerer en svensk eller finsk spiller dersom det anses som det beste alternativet.

– Vi må konsentrere oss om de vi kjenner til. Vår kompetanse er primært i Nord-Amerika, slår Higson fast.

I tillegg til nye spillere skal det også inn ny assistenttrener og keepertrener.

– Er det du eller Anders Gjøse som velger de nye trenerne?

– Det er min avgjørelse, men jeg vil ha Anders med på kabalen. Det er roller som skal fylles, sier Higson.

Ny i trenerteamet er Dennis Sveum. Den tidligere kapteinen overtar jobben som fysisk trener etter Eirik Haukali.

---

Oilers-kontrakter

Utgående kontrakter:

Joona Partanen, Noah Bergesen Aarthun, Thomas Higson, Martin Lefebvre (ut, Finland), Daniel Bøen Rokseth (ut, Vålerenga), Dennis Sveum (legger opp), Colton Beck, Thomas Berg-Paulsen (ut, Malmö Redhawks), Rob Bordson, Oliver Calik, Vegard Faret, Bryce Gervais, Ludvig Hoff, Sander Hurrød (ut, Storhamar), Sander Husebø, Greg Mauldin, Christian Bull (ut, Pioneers Vorarlberg) og Markus Søberg (ut).

Har kontrakt:

Henrik Holm (24/25), Nicolai Bryhnisveen (23/24), Patrick Ulriksen (23/24), Kristian Østby (23/24), Anders Tangen Henriksen (23/24), Christoffer Karlsen (23/24), Nick Dineen (24/25), Dan Kissel (23/24+1), André Bjelland Strandborg (24/25), Andreas Klavestad (25/26) og Tommy Kristiansen (23/24).

Inn:

Martin Gran (Kristianstads IK)

---