Oilers tapte kampen om Hurrød

Storhamar tapte kampen om kongepokalen mot Oilers, men vant kampen om Sander Hurrøds signatur.

Hamar Arbeiderblad meldte tirsdag at Hurrød er enig med Hamar-klubben.

– Han kommer hit som back. Han vil være det nå, etter at han ble omskolert i Oilers. På grunn av skader ble det litt spilletid som løper også for han i finalespillet mot oss. Men han vil være back. Han er en ung, god spiller, og det var flere klubber på banen. Derfor var det veldig moro at han valgte oss. Petter Thoresen ville gjerne ha ham, og jeg er helt sikker på at dette blir bra, sier Sjur Rakstad-Larsen i Storhamars sportsutvalg til avisen.

Hurrød fortalte RA etter gullet at han tygget på flere tilbud. Ett av dem var fra Oilers.

– Jeg har ikke bestemt meg ennå, og skal snakke med agenten når jeg er ferdig med feiringen, sa Hurrød til RA i løpet av gullfeiringen.

Til Hamar Arbeiderblad begrunner han overgangen til Storhamar på følgende måte:

– Jeg vet at Storhamar er en robust klubb, en klubb som kan vinne. Det siste er jo alltid spennende. Jeg håper å kunne bidra til at de går hele veien neste sesong, sier Sander Hurrød.

---

Oilers-kontrakter

Utgående kontrakter:

Joona Partanen, Noah Bergesen Aarthun, Thomas Higson, Martin Lefebvre (ut, Finland), Daniel Bøen Rokseth (ut, Vålerenga), Dennis Sveum (legger opp), Colton Beck, Thomas Berg-Paulsen (ut, Malmö Redhawks), Rob Bordson, Oliver Calik, Vegard Faret, Bryce Gervais, Ludvig Hoff, Sander Hurrød (ut, Storhamar), Sander Husebø, Greg Mauldin, Christian Bull (ut, Pioneers Vorarlberg) og Markus Søberg (ut).

Har kontrakt:

Henrik Holm (24/25), Nicolai Bryhnisveen (23/24), Patrick Ulriksen (23/24), Kristian Østby (23/24), Anders Tangen Henriksen (23/24), Christoffer Karlsen (23/24), Nick Dineen (24/25), Dan Kissel (23/24+1), André Bjelland Strandborg (24/25), Andreas Klavestad (25/26) og Tommy Kristiansen (23/24).

Inn:

Foreløpig ingen.

---