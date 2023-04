Endelig hjem for Anders Gjøse

Oppveksten var både i Sandnes og Stavanger, men nå skal 38-åringen hjem. Halve livet har han bodd andre steder for å følge ishockeydrømmen. Først var han på Lillehammer som spiller, deretter har han vært samboer i Danmark med håndballstjernen Tonje Nøstvold og startet etter hvert på det som er blitt en spennende trenerkarriere.

Frisk Asker, Lillehammer, Sparta og Storhamar har vært stoppestedene i Norge. Det har ikke bare vært glamour og topphockey. Tidligere morgener med skoletreninger, sene kvelder med lagtreninger. Gjøse har tidligere snakket ut til RA om den tunge veien til toppen.

Da han overtok Storhamar som hovedtrener for tre år siden fikk han for første gang være sjef på et topplag i Fjordkraft-ligaen. To sesonger der ga to sølvmedaljer, én i serien og én i sluttspillet.

Nå er han klar til å komme hjem for å løfte det et hakk og vinne gull.

– Helt klart at jeg er klar for det. Hvis ikke hadde jeg ikke tatt jobben heller. Hadde jeg ikke følt meg klar for det hadde jeg takket pent nei, sier Gjøse til RA.

Profet i egen by

For oppgaven som ligger foran ham er ikke enkel. Oilers har de to siste sesongene vunnet «the double» med Todd Bjorkstrand ved roret. Amerikaneren skal erstattes av et publikum som nærmest forventer gull på direkten.

I samtalene om jobben var det sportsdirektør Pål Haukali Higson som hadde intervjuene. Etter hvert ble også Oilers-eier Tore Christiansen med på samtalene. Da var allerede det sportslige klarert, og Higson hadde tatt valget.

Christiansen ønsket å forberede ham.

– Jeg utfordret ham på det å bli profet i egen by. Det er vanskelig, og var det jeg brukte tid på da vi snakket sammen. Det er vanskelig å takle når det kommer motgang, og det vet vi vil skje, sier Christiansen – og legger til:

– Der er Anders veldig reflektert.

Tore Christiansen har stor tro på Anders Gjøse. (Kristoffer Knutsen)

Eieren fortalte Gjøse at både han og Higson hadde vært gjennom motgang før, og ville støtte den nye treneren i det.

Selv forteller den nye Oilers-treneren at han er klar over hva som venter ham.

– Generelt sett vet man at de periodene kommer. Det er en del av jobben. Skal man være på en plass med forventninger, som her, må man tåle det. Jeg føler meg forberedt på å ta det, men pragmatisk sett har det vært med i vurderingen. Jeg har også lært meg at det ikke kommer noe produktivt av å ta noe på forskudd. Jeg mister ikke nattesøvnen av det ennå, sier Gjøse.

Han er også ukuelig optimist.

– Jeg har naturligvis stor tro på klubben, og jobben vi skal gjøre. Det er bra med engasjement rundt klubben, sier Gjøse.

– Mental styrke er viktig. Det ble ikke mindre press da vi landet «the double», sier Christiansen.

Langsiktig tanke

Kontrakten Gjøse har signert med Oilers er på tre år. Det er en relativt lang kontrakt målt opp mot de tidligere trenerne. Alle tre avtalene til Todd Bjorkstrand var på to sesonger.

– Det er et sterkt signal om at vi tror på ham, sier Christiansen.

Pål Haukali Higson, Anders Gjøse og Tore Christiansen kommer til å jobbe mye sammen de neste tre årene. (Kristoffer Knutsen)

Treneren vil naturligvis ikke hoppe fram og si at Oilers skal vinne alt.

– Hvor langt fram ligger det neste gullet for Oilers?

– Det er nesten ett år til det skal deles ut, så det kan skje mye på den veien. Forhåpentligvis er det ikke lenger enn det til vi kan vinne, sier Gjøse.

Han kommer også rett fra jobben som konsulent i Norges Ishockeyforbund og U20-landslagssjef.

Unge spillere generelt, og et generasjonsskifte i Oilers spesielt, har vært noe av det som har gått igjen i uttalelsene fra både sportsdirektør Higson og klubbeier Christiansen gjennom prosessen.

Helheten med Stavanger-hockeyen er også noe av det Gjøse framhever selv. Han har også vært ett av de unge talentene i byen den gang Siddishallen var tilbudet til de unge.

Anders Gjøse som 4-åring i RA i 1989. (Knutsen, Jan)

– Hvilken beskjed mener du ansettelsen av deg er til de unge spillerne i klubben?

– De unge på Hamar hadde gjort jobben over flere år og var klar for det da jeg kom til Storhamar. Signalet med å ansette meg håper jeg er inspirerende for hele ishockeyen i byen. Jeg ser på det som en del av min jobb å inspirere og vise veien opp, sier treneren.

Det er 1550 medlemmer i Stavanger Hockey, og juniorlagene har vist godt igjen i NM for de forskjellige årsklassene. Totalt har 40 lokale spillere vært innom ulike landslag i løpet av sesongen.

Lover intensiv ishockey

Spillemessig er det ikke sikkert det kommer så veldig store endringer i Oilers framover.

– Vil du bygge videre på den stilen som har vært under Bjorkstrand, eller gå for noe nytt?

– Generelt vil jeg ikke endre ting bare for å endre det. Todd har jeg snakket mye med, og det er mye Stavanger har gjort rett. Det sier resultatene selv. Jeg har mange tanker om hva som kan utvikles, men jeg vil snakke med de involverte. Både de som har spilt her og jobber rundt det for å få et inntrykk av hva som har gitt resultatene. Nå gleder jeg meg til å snakke med spillerne og deres opplevelse av spillet, sier Gjøse – og legger til:

– Det er et sinnssykt bra utgangspunkt å bygge på.

– Hvilken type ishockey kan folk forvente seg med deg som trener?

– Intensiv ishockey med raske overganger begge veier. Jeg tror det er mer å utvikle i spillet med puck, men ikke som på stor is. Jeg tror vi med fordel kan styre spillet mer og skape mer sjanser, sier treneren.

Mye privat for Gjøse

Anders Gjøse har det siste året kombinert jobben i Norges Ishockeyforbund med å være deltidspappa i Sarpsborg. Etter han var ferdig som trener i Storhamar gikk han også gjennom et samlivsbrudd på hjemmebane.

Han vet ikke helt hvordan den kabalen løses nå, med et barn boende i Sarpsborg og jobb i Stavanger.

– Foreløpig er det vanskelig å si. Det er baksiden med livsstilen jeg har valgt, at det kan by på relativt lange perioder uten at man fysisk er sammen, sier Gjøse.

Det er to positive ting på privaten for ham. Den ene er at han til helgen blir samboer med kjæresten i Stavanger. Den andre er at han framover skal jobbe sammen med moren sin – Karen Bartlett. Hun har vært ansatt i Oilers gjennom en årrekke.

– Det blir kjekt. Hun er knallflink og erfaren i jobben sin. Jeg og «gamlå» har et veldig fint forhold, så det blir bare kjekt, sier Gjøse.

Hun har hatt noen harde uker med å vite om det. Som hun selv sier, «jeg er jo moren hans».

– Det har vært vanskelig å skjule, sier Bartlett.

Karen Bartlett er Anders Gjøses mor, og jobber i Oilers. (Kristoffer Knutsen)

Karen Bartlett og sønnen / Oilers-trener Anders Gjøse. (Kristoffer Knutsen)

– Hvordan blir det å jobbe med ham?

– Jeg gleder meg. Han er grei å ha med å gjøre, sier hun.

Etter så mange år ute av byen gleder hun seg til å få sønnen hjem.

– Jeg har alltid håpet å få ham hjem, for han har bodd borte så lenge, sier Bartlett.

Nå begynner en ny del av jobben for Gjøse, som til nå har hatt nok med å holde avtalen med Oilers hemmelig gjennom noen uker. Laget for neste sesong skal bygges, og han skal bli bedre kjent med spillerne i klubben. Noen er allerede på kontrakt, og andre skal hentes inn.

Mens han ble presentert som ny Oilers-spiller ble det også klart at Stavanger-gutten Thomas Berg-Paulsen forlater klubben for spill i SHL for Malmö Redhawks.

FAKTA

Navn: Anders Bartlett Gjøse

Født: 2. desember 1984 i Stavanger

Spillerkarriere: Back som spilte for Lillehammer og Stavanger Oilers. Har landskamper for Norge på U18 og U20-nivå. La opp midt i 2007/2008-sesongen.

Hovedtrener: Oilers 2 (2007/2008), Norge U16 2011-2014, Lillehammer U18 2015-2017, Norge U18 2014-2017, Norge U20 2017–2020 og 2022-2023, Storhamar 2020–2022.

Assistent: Frisk 2012-2014, Lillehammer 2014-2015, Sparta 2018–2020 og Norge A fra 2020–2022.

Annet: Var daglig leder i Rosenborg i 2011/2012 og hadde ansvar for videoanalyse i Frisk i 2012/2013.

---