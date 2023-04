Utlandet neste: – En mulighet jeg må ta

De siste årene har nærmest vært som et eventyr for 23-åringen Thomas Berg-Paulsen. Fra å være et av de lokale talentene i Stavanger-hockeyen har han etablert seg på Oilers, og rollen på laget er blitt større etter hvert som tiden har gått.

Nå har løperen signert ettårskontrakt med SHL-klubben Malmö Redhawks.

– Jeg har gått og tenkt litt på det gjennom sesongen når det har gått bra. Hvis muligheten byr seg vil jeg ta steget, sier Berg-Paulsen til RA – og legger til:

– Jeg føler det er en mulighet jeg må ta nå. Jeg har fått noen gode år, og hatt bra kamper på landslaget og CHL.

Voksenhockey

På isen har det nemlig gått godt for ham. Sammen med NHL-veteranen Greg Mauldin og Tommy Kristiansen har 23-åringen utgjort det som har vært blant norsk ishockeys mest solide trekløver.

Alt begynte egentlig litt tilfeldig i fjor da trioen ble satt sammen i sluttspillet etter at Tommy Kristiansen kom tilbake fra skade. Prestasjonene deres har vært best i de jevne kampene, og i årets finaler sørget de for viktige scoringer på vei mot et nytt NM-gull.

I begynnelsen av sesongen ble rekken splittet opp.

– Todd (Bjorkstrand, Oilers-trener) ville prøve litt andre rekkekombinasjoner, selv om han visste at vi tre fungerte bra sammen. Det var egentlig naturlig at det endte opp med oss til slutt uansett, sier han.

Med seg i bagasjen til VM, og etter hvert SHL, har han mye lærdom fra de to rekkekameratene.

– Jeg har egentlig lært mye av mange i Oilers, men jeg har selvsagt lært mye om hva som skal til for å komme til toppen. De spiller med rutine, og hva som må til for å vinne ishockeykamper, sier Berg-Paulsen.

[ Dette sier de om trenervalget til Oilers ]

Nå er Berg-Paulsen klar for nye utfordringer. (Kristoffer Knutsen)

Nettopp det er noe han har lært og vokst på gjennom årene i Oilers. Han spiller rutinert, og ble i sluttspillet belønnet med å spille viktige skift på isen. En av situasjonene er når motstanderen jakter redusering eller utligning mot slutten av en kamp.

– Det har tatt tid å bygge opp den tilliten til å bli satt i de situasjonene. Man må bli stolt på for å få den istiden der, og Todd har hatt sjanser til å sette meg utpå der. Jo flere ganger man er der, dess enklere blir det, sier Stavanger-gutten.

Det har også vært noe av grunnen til at han har fått tillit på landslaget. Det var ikke gitt av U16-spilleren Thomas Berg-Paulsen skulle ta det steget og bli en del av A-landslaget.

– Jeg blir sett på som en spiller som er stabil og kan spille voksenhockey. Det er mange som har vært bedre enn meg da vi var yngre, men bare har gått rundt og drillet. I Oilers har man alltid vært nødt å spille i et system. Det er ikke basert på enkeltstjerner, men vi har spilt vinnerhockey, sier han.

Det tok ikke lang tid fra Berg-Paulsen fikk tilbud fra Malmö før han skrev under. (Kristoffer Knutsen)

Vinnerhockeyen han beskriver, og voksenhockey, er ikke basert på å sette opp fine spill – men heller spille strukturert og skape farligheter ut av feil fra motstanderen. Den stilen er gjenkjennbar for mesterlag i alle ulike ligaer.

[ Kommentar: Spiller seg ut av Oilers ]

Tre fra kullet

23-åringen tror den erfaringen har vært med på å gjøre ham klar for større oppgaver enn Fjordkraft-ligaen. Lærdommen mener han startet allerede på U16 da han fikk tidligere Oilers-spiller Michael Brandsasu som trener. De unge guttene fikk da en trener som lærte dem å være ansvarlige i spillet. Det har Berg-Paulsen vært inne på tidligere overfor RA.

Resultatet av kullet han spilte med er tre spillere i utlandet. Foruten Berg-Paulsen er Markus Vikingstad i tyske Fischtown Pinguins, mens vingen Lars Christian Rødne spiller i den øverste collegeserien NCAA i USA for Niagara University.

– Er det noe spesielt med kullet ditt, eller enkeltpersoner som har stått på?

– Tror det er en god blanding av begge deler. Vi har hatt gode trenere, har vært en kompisgjeng og hatt det kjekt. Det kommer andre gode kull også, men det er ikke så mange kull fra 1990-tallet som har klart det, sier Berg-Paulsen.

Thomas Berg-Paulsen er én av tre fra kullet sitt som spiller i utlandet den kommende sesongen. (Kristoffer Knutsen)

[ Oilers-keeperen sier nei til VM - dette er grunnen ]

I Oilers har han også fått en mulighet å vise seg fram mot de beste europeiske lagene gjennom deltakelse i Champions Hockey League. Han tror

Hvor viktig tror du CHL som utstillingsvindu har vært?

– Både det og landskamper har vært viktig, for der viser jeg at jeg håndterer internasjonalt tempo. Jeg tar tempoet og nivået internasjonalt ganske fort, og føler jeg ikke har problemer med å spille på et høyere internasjonalt nivå som den spilleren jeg er.

– Hvordan tror du svensk ishockey passer deg og stilen din?

– Jeg tror det passer meg bra. De spiller på mange skøytesterke spillere med mye press. Det går fort. Jeg er glad i den defensive biten, og det er veldig jevne kamper der borte. Jeg føler de kampene passer meg bra. Svensker er godt trent, så jeg føler det er en plass som passer meg bra.

Selv om han forlater Oilers nå er han ikke nødvendigvis ferdig i Oilers. En retur kan komme, men det ligger fram i tid.

– Selvfølgelig, jeg vil sannsynligvis avslutte karrieren i Oilers. Men jeg håper å være ute lengst mulig, sier Berg-Paulsen.

Nå pakker han snart klær, iPad og iPhone med seg til Sverige. Men først er det VM.

[ Oilers-profilen åpner opp om smertene ]

[ Landslagssjefen svarte Oilers-stjernen med handling ]