Poengkongen forsvinner fra Oilers

Mandag kveld scoret Martin Lefebvre det avgjørende målet i finale sju og sikret Oilers byttå. Nå er han ferdig i klubben og skal etter det RA kjenner til spille i Finland neste sesong.

Den canadiske backen ble Oilers’ beste poengplukker i både Fjordkraft-ligaen og sluttspillet. Han ble også kåret av rettighetshaver TV 2 til årets spiller i Fjordkraft-ligaen.

Martin Lefebvre

Allerede før sesongen skulle Lefebvre egentlig ikke tilbake til Stavanger. Han var egentlig klar for den slovakiske klubben Bratislava Capitals, men da de trakk laget fra ICEHL ble han fristilt og valgte retur til Oilers.

Tidligere tirsdag ble det klart at sluttspillforsterkningen Christian Bull forlater Oilers. Han skal tilbake til den østerrikske klubben Pioneers Vorarlberg.

Daniel Bøen Rokseth forlater også Oilers til fordel for Vålerenga. Dermed er oppholdet i Stavanger over for Oslo-gutten, som spilte 550 kamper for Oilers. Det meldte Stavanger Aftenblad tirsdag.

