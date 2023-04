Oilers’ gullfest fortsetter

Tirsdag formiddag var mange av Oilers-spillerne samlet på Beverly. I det nydelige vårværet satt de på uteserveringen sammen med kongepokalen, eller «byttå» som den er omdøpt til i Stavanger. Tross lite søvn gjennom natten, og feiring til tidlige morgentimer, var humøret naturligvis helt på topp for de ferske norgesmesterne.

En av spillerne som holdt festen gående etter mandagens gull var André Bjelland Strandborg. Tre timer søvn var alt han fikk etter den sjuende finalen.

– Det har vært helt sykt til nå. Vi skal ha familiefeiring, så blir det middag og feiring videre, sier Strandborg til RA.

– Hvor lenge varer festen?

– Jeg stiller så lenge det er noe, sier han.

Det er andre gang Strandborg er med på å vinne byttå for Oilers. Hver sesong 21-åringen har sluttspillkamper for laget har det endt med gull.

Det er andre gang André Bjelland Strandborg vinner byttå med Oilers. (Kristoffer Knutsen)

[ Oilers-profilen åpner opp om smertene ]

Mye rundt Oilers-gullet

Denne gangen var omstendighetene litt annerledes enn da de vant 4–0 i kamper mot Storhamar i CC Amfi.

– Dette er første gang jeg har vært med på å vinne hjemme, og det var helt magisk. Jeg husker i fjor, men nå var det så mye. Finale sju i egen hall, foran egne supportere. Det var fullsatt i hallen. Dennis (Sveum) spilte sin siste kamp og det var så mye rundt kampen. Jeg klarer ikke helt å beskrive det, sier Strandborg.

Veteranen Dan Kissel ledet en skål på uteserveringen. (Kristoffer Knutsen)

Konfetti og byttå henger godt sammen. (Kristoffer Knutsen)

Byttå var med på Beverly, og norgesmesterne ble hedret. (Kristoffer Knutsen)

Kommersiell leder i pappaperm Eirik Hogstad og landslagsaktuelle Thomas Berg-Paulsen kom spaserende til feiringen. (Kristoffer Knutsen)

[ Noe annet enn byttå gledet også Oilers-eieren ]

Oilers har kun spilt sjuende kamp i NM-finalen to ganger tidligere. Forrige gang var også mot Storhamar, og endte med hjemmeseier i DNB Arena.

Den lange og intense finaleserien har naturligvis preget spillerne. Kroppene har naturligvis vært nedkjørte gjennom sluttspillet med et enormt tett kampprogram. Likevel er ikke Strandborg i tvil om de tåler noen dager med fest etter å ha vunnet de nervepirrende finalene mot Storhamar.

– Når vi har klart å kjøre oss så hardt i sluttspillet gir det en egen energi til å feire. Nå fortjener vi det. Det er rett og slett gledesrus, sier Strandborg.

[ Back ferdig i Oilers: - Vært litt blandet ]

Kan bli VM

For sin egen del er det ikke sikkert at sesongen er over. 21-åringen har vært på flere samlinger med A-landslaget gjennom sesongen, og VM-debut er ikke utelukket for Stavanger-gutten som tidligere har spilt to U20-VM for Norge.

Mulighetene for å spille A-VM har ikke stått i hodet på ham.

– Jeg har faktisk ikke tenkt noe på det. Alt har handlet om sluttspillet, og å vinne. Nå skal det feires, så får vi se hva som skjer etterpå, sier Strandborg.

[ Sjekk video: Lefebvre om egen framtid ]

[ Sjekk jubelscenene i Oilers-garderoben ]