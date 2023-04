Back ferdig i Oilers: – Vært litt blandet

Christian Bull ble hentet til Oilers som sluttspillforsterkning, men allerede dagen etter han var med på å vinne NM-gull med klubben er han ferdig.

RA vet at han skal tilbake til østerrikske Pioneers Vorarlberg.

– Ja, det er nok der det ender neste sesong, sier Bull til RA når han blir konfrontert med informasjonen avisen sitter på.

Backen Christian Bull viste stolt fram sluttspillskjegget til RA. Den barten hadde han også da han ble norgesmester uten å spille i den sjuende finalen. (Kristoffer Knutsen)

Avtalt før Oilers

Han skal etter det RA kjenner til ha hatt en avtale med klubben allerede da han ble sluppet til Oilers for sluttspillet. Grunnen til at Bull ble tilgjengelig for sportsdirektør Pål Haukali Higson var at den østerrikske klubben ikke hadde mer å spille for den inneværende sesongen og dermed sparte lønnsutgifter da han ble fristilt ut sesongen.

Bull ønsker selv ikke å gå inn på detaljene rundt overgangen, men fikk det han kom for i Stavanger. I det første intervjuet han gjorde med RA etter det ble klart han skulle avslutte sesongen i DNB Arena var han tydelig på at valget om Oilers handlet om å vinne. Tidligere har Lørenskog-gutten vunnet byttå med Storhamar, men nå er han også norsk mester med Oilers.

– Det var selvfølgelig gøy å vinne, og det var derfor jeg kom hit, sier backen.

Oilers' gulljubel Oilers jublet for gull i garderoben.

Blandet følelse

Selv om det endte med gull ble ikke oppholdet helt som 26-åringen hadde håpet på. Spilletiden har vært begrenset, spesielt i finalene. Den sjuende og avgjørende finalen mandag kveld endte uten spilletid for ham.

– Har vært litt blandet for min del, jeg skal ikke lyve på det. Da vi vant var det bra likevel, så jeg angrer ikke på at det ble Oilers for min del. Glad vi vant til slutt, sier Bull.

Da Oilers kom hjem etter andre kvartfinale mot Lillehammer var backen alene på isen med trener Todd Bjorkstrand. Den amerikanske treneren ønsket å gi Bull litt innføring i Oilers-hockey.

– Jeg ønsker å lære ham litt. Det er en tøff situasjon for ham. Han kom sent inn, og blir kastet rett i det, sa Bjorkstrand.

---

FAKTA

Navn: Christian Bull

Født: 13. august 1996

Posisjon: Back

Fatning: Venstre

Høyde: 187 cm.

Vekt: 87 kg.

Moderklubb: Lørenskog

Ble norgesmester med Storhamar i 2018.

Klar for Stavanger Oilers ut 2022-23-sesongen.

---