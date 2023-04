Noe annet enn byttå gledet også Oilers-eieren

Oilers vant byttå for niende gang mandag kveld, og i de elleville jubelscenene var Tore Christiansen langt bredere i synet enn herrelagets NM-gull.

– Det her var fantastisk, og vi er her når det gjelder som mest. Samtidig er jeg stolt over det hele klubben har gjort denne sesongen, sier Tore Christiansen til RA.

Han sikter naturligvis til den enorme medaljefangsten som har vært i Stavanger-hockeyen gjennom våren.

På samme dag ble både kvinne- og U20-laget norgesmestere. U18-laget i Stavanger løftet seg i NM og vant bronsemedalje på hjemmeis etter 5. plass i seriespillet, og det ukrainske laget Sdyshor som Oilers har adoptert inn i varmen vant U16-serien. I forbundscup tok Stavangers U16-lag 4. plass. I tillegg ble det bronsemedalje for U15-laget i forbundscup, som tilsvarer NM for de yngre årsklassene.

Med den medaljefangsten trekker Christiansen en mer historisk linje.

– Det er ikke så mange som har gjort det før oss i historien tror jeg, sier Christiansen.

Gjennom de 19 årene han har vært involvert som eier og styreleder har ting utviklet seg. Stavanger er representert på de fleste landslag for både herrer og kvinner, og flere spillere fra byen er i større ligaer.

