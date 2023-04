Prosessen ga ellevilt resultat

I sportsverden har det gått inflasjon i trenere som snakker om prosessen, og Oilers-trener Todd Bjorkstrand har ikke vært et unntaket fra den tankegangen. Gjennom fem år i DNB Arena har amerikaneren lent seg på prosessen, og det har vært svaret på det meste av kritiske spørsmål til resultater.

Verdens beste ishockeytrener, Tampa Bay Lightnings Jon Cooper, sa før en av Stanley Cup-finalene mot Dallas Stars i 2020 at det handler om prosess foran resultat. Samme mantraet har vært en gjenganger i DNB Arena de fem siste årene, og mandag kveld kom resultatet av prosessen.

Oilers har ikke bare vunnet gull, men også motbevist kritikerne. To ganger har de havnet bakpå i finaleserien mot Storhamar. Begge tilfellene har endt med at de har kommet seg tilbake, og resultatet ble byttå for andre året på rad etter to koronaavlyste sluttspill.

Spillernes innstilling til å bli bedre for hver dag, og bygge et spill som er godt nok til slutt, er også helt nødvendig. Det er også helt nødvendig å ha noen som går foran. Én av dem er uten tvil Greg Mauldin. Den snart 41 år gamle vingen er blant dem som tråkker hardest på pedalen hver dag, og det er aldri snarveier verken på trening eller i kamp. Om han fortsetter er det naturligvis en styrke for Oilers, men dersom han er ferdig i DNB Arena etterlater han seg et hull som ikke lar seg fylle av hvem som helst. Han er en sann leder, og bidrar med langt mer enn statistikk måler.

Mauldin og andre karakterspillere i laget er de som har spilt Oilers til dobbeltgull.

Selv om Oilers har vunnet mye de siste 14 årene er det viktig å ikke bli historieløse. Da Oilers vant NM-gullet i 2010 var det første gang i norsk historie at et lag på Vestlandet tok gull i sluttspillet. Før det tilhørte de store prestasjonene bronselagene til Viking og Oilers.

Storhamar-trener Petter Thoresen var den første som ledet Oilers til gull. Nå er Bjorkstrand den tredje, og den andre som har ledet Oilers til flere gull.

Gullet er heller ikke på grunn av at Oilers har brukt mest penger, for de ligger flere millioner bak Storhamar på lønnsbudsjett denne sesongen. Petter Thoresen har ofte hatt privilegiet å lede laget med best økonomiske forutsetninger. Nå har Todd Bjorkstrand klart å slå ham med knappere ressurser. Det er i seg selv en stor triumf for treneren som forsvinner.

Det er også stor forskjell på lagenes gjennomsnittlige størrelse:

Oilers 182,08 cm, 85,2 kg.

Storhamar 184,13 cm, 87,29 kg.

Sammenhengen mellom størrelse og prestasjoner i sluttspill er ikke nødvendigvis konstant, men det er av betydning når Oilers-spillerne i gjennomsnitt er over to centimeter og to kilo mindre enn motstanderne. Dette har Bjorkstrand klart å vinne over gjennom taktisk klok ishockey.

Det er et resultat av den grundige prosessen hvor Oilers gjennom hele sesongen kun har konsentrert seg om eget spill. Detaljer har vært terpet på daglig, og det gir resultater.

Prosessen er enkel å snakke om, men etter fem sesonger er det enkelt å slå fast at Todd Bjorkstrand virkelig mener det.

Oilers har fulgt prosessen til punkt og prikke. Derfor har de også slått et lag med bedre spillere i NM-finalen.

Byttå blir værende i Stavanger ett år til, og samtidig er en æra er over.

