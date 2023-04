Byttå is Beck!

Stavanger — Et vanvittig trykk fra et utsolgt DNB Arena la rammen for den sjuende og avgjørende finalen i årets NM. Spillerne til Oilers virket også å respondere på det.

Der de har »slitt innledningsvis i kampene hjemme i denne finaleserien tok de tak på et helt annet sett nå.

De veldig store sjansene lot likevel vente på seg. Egentlig begge veier – selv om Storhamar nok var farligst. Lagene var ekstremt disiplinerte defensivt. På toppen av det fortsatte Oilers med å rote i overtall da de fikk to muligheter midtveis i perioden.

Etter 20 minutter var det like dødt løp som etter seks kamper. 0–0.

Eksploderte i andre periode

Den andre perioden startet som den andre startet. Begge lagene kom stadig nærmere. Det var et tegn på hva som var i vente. I det minste for den ene laget.

For etter 26.39 løftet så taken i DNB Arena seg. Dan Kissel satte opp Martin Lefebvre med en pasning fra egen sone. Superbacken så først ut som han skulle spille pucken videre tvers over, men dro så på et overraskende og perfekt håndleddsskudd over skulderen til keeper i nærmeste hjørne til 1–0.

Oilers-jubel etter scoring av Martin Lefebvre under den avgjørende NM-finalen i ishockey mellom Stavanger Oilers og Storhamar i DNB Arena. (Carina Johansen/NTB)

Ikke så lenge etterpå var Greg Mauldin nære å øke ledelsen da han plutselig befant seg alene med keeper Gran. Dessverre kom han for nære mål og fikk aldri skutt.

Oilers trykket ganske bra på en periode etter målet, men Storhamar var ikke ufarlige. Etter 33 minutter var Henrik Holm både god og heldig som holdt nullen på en avslutning fra kloss hold.

Så eksploderte publikum igjen i DNB Arena.

Etter 33.40 fikk Colton Beck pucken på 8–9 meter fra Nick Dineen, vendte opp, og skjøt lynraskt. Skuddet snek seg inn helt nede ved stolpen og Oilers hadde for alvor lagt en hånd på en ny kongepokal.

I neste spillsekvens var de så nære 3–0 på direkten og Storhamar virket rystet.

Enda nærmere 3–0 kom Oilers i periodens siste minutt. Dan Kissel kom bare noen hundredeler for sent inn på bakre stolpe for å kunne sette inn pucken i åpent nett.

Da lagene gikk til pause etter 40 minutter runget «Byttå hjem i år» fra tribunene.

Matchstraff og avgjørelse

Storhamar kom ikke uventet ut som en rakett i forsøk på å score et tidlig mål i den tredje perioden og fikk en god sjanse innledningsvis.

Etter 41.31 fikk så Oilers en stor sjanse etter retur og kaos foran Trym Gran. Pucken var fri nære streken og dommerne måtte se det hele på video for å være sikre på at den ikke var inne.

Etter rundt 45 minutter begynte så Storhamar å få mer trykk på Oilers og da Dan Kissel fikk to minutter for høy kølle tok Petter Thoresen umiddelbart timeout.

Bortelaget satte så i gang en kanonade i overtall, men en bunnsolid Henrik Holm lot seg nok en gang ikke overliste.

Etter 50 minutter dro Storhamars Peter Quenneville en stygg albuetakling i ansiktet på Colton Beck. Frustrasjonen virket å være i ferd med å få overtaket og Beck måtte hjelpes av isen. Storhamar-angriperen fikk fortjent matchstraff for takling mot hodet og Oilers fem minutter i overtall.

Bryce Gervais kom nære ganske tidlig i overtallet da han knallet pucken i stangen. Nærmere enn det kom likevel ikke Oilers på de fem minuttene og spenningen levde videre.

Med litt under tre minutter igjen to Petter Thoresen ut keeper i et siste desperat forsøk, men det hjalp ikke. Colton Beck satte sitt andre for kvelden i åpent nett med ett sekund igjen og DNB Arena eksploderte i ville jubelscener.

– Det er sannsynligvis det beste gullet jeg har hatt. Vi lå under og kom tilbake. Det sier alt om dette laget, sa Tommy Kristiansen til TV2 like etter kampslutt - og fortsatte:

– Dette var bunnsolid. Vi har folk som gikk på skøyter over hele isen og folk so kan avgjøre.

Dette var tredje gang en NM-finale gikk til kamp nummer sju. Tittelen var Oilers niende NM-tittel. Laget forsvarte dermed dobbeltgullet fra i fjor.

Saken oppdateres …

---

FAKTA

Ishockey, NM-finale kamp 7.

Oilers-Storhamar (0-0,

DNB Arena, 4250 tilskuere

Mål: 1. periode: Ingen

2. periode: 1–0 (26.39) Martin Lefebvre (Kissel, Rokseth), 2–0 (33.40) Colton Beck (Dineen, Klavestad).

3. periode: 3–0 (59.59) Colton Beck.

Utvisninger:

Skudd: 25–28

Dommere: Marcus Wannerstedt og Per Gustav Solem

---