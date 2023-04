– Farvel og takk, min gode venn

Stavanger — Han kom til Stavanger i 2007 har vært med på absolutt alle titlene til Oilers. Han har de fleste kamprelaterte rekordene. Mandag fikk han eventyravslutningen på karrieren. Da Oilers hanket inn klubbens niende NM-tittel, og forsvarte dobbeltgullet fra forrige sesong, ble Sveum forsyne meg kåret til banens beste også.

Nå er det likevel slutt. Mer eller mindre på en æra. Kapteinen, som nå abdiserer, har satt noen enorme fotavtrykk både i Oilers-garderoben og i Stavanger. Det var også derfor følelsene tok helt overhånd hos Tommy Kristiansen.

Mens samboer Kine og datteren Winnie (2) sto på isen, og ventet på å få hente pappa hjem for godt, kastet Kristiansen seg rundt halsen på Sveum. For å fortelle akkurat hvor mye han har betydd. Det hele var sterkt å se på nært hold. Tårene rant hos Oilers-tøffingen fra Sarpsborg.

– Vi har gjort så mye sammen over så mange år. Da blir det vanskelig å tenke på at Dennis ikke kommer tilbake neste sesong. At jeg ikke skal ha ham der i garderoben i nærheten. Jeg måtte fortelle ham hvor høyt jeg setter ham, sier Kristiansen til RA.

– Det var ekstremt følelsesladet. Vi kommer til å være kommer til å være kompiser utenfor hockeyen for alltid. Egentlig burde jeg ikke grine. Det er en dag å være glad på, men jeg klarte ikke å holde tilbake.

Sprekker opp?

Kristiansen peker på at det er en gjeng i Oilers som har holdt sammen lenge.

Nå sprekker det stadig mer opp. Om ikke så veldig mange sesonger er planen at Kristiansen også skal følge etter å bli hockeypensjonist. Dette kan ha vært det siste gullet. Ingen vet.

Det er det uansett for Sveum. Avgjørelsen er tatt og han er komfortabel med det. Samtidig var det liten tvil om at det var enormt med følelser i sving etter at Colton Beck (to mål) og Martin Lefebvre hadde sikret nok et NM-gull. Det niende og siste.

– Det var enormt mye følelser i sving. Egentlig fra det var fem minutter igjen av kampen. Det var en litt merkelig opplevelse. Dette er helt utrolig. At vi klarte å snu dette fra 0–2 i kamper. Mot dette laget. Ufattelig stort, sier Dennis Sveum til RA.

– Hva sa Tommy Kristiansen til deg da han kastet seg rundt halsen din?

– Han sa at han er glad i meg. Det var veldig fint. Vi er en gjeng som har vært her enormt lenge nå. Du kan legge til spillere som Dan Kissel, Daniel Bøen Rokseth, Henrik Holm, sier Sveum.

At karrieren hans skulle ende med et aller siste gull, og på perfekt vis, skjønte han egentlig på lørdag.

– Da vi satte inn 3–0 på Hamar snudde jeg meg på benken og sa «ja ja, nå skal vi vist vinne igjen i år».

Kan ha spilt sin siste

En annen spiller som kan ha tatt sitt farvel mandag, i alle fall for nå, er landslagsangriperen Thomas Berg-Paulsen. Den lokale gullhelten har utgående kontrakt, er ettertraktet, og har ikke utelukket en tur til utlandet.

– Jeg har ikke bestemt meg for veien videre ennå. Vi får se, sier Berg-Paulsen til RA.

Om han drar forlater han i så fall et lag med en helt spesiell evne til å avgjøre når det drar seg til. Det legger han ikke skjul på.

– Det viser hva som bor i dette laget. Å komme tilbake fra 0–2 mot Storhamar er enormt.

Han er heller ikke i tvil om hva den kanskje viktigste faktoren til klubbens niende NM-gull var.

– Publikum! De skal ha en enormt stor del av æren for at vi klarte dette. Trykket på tribunen var helt vanvittig. Det ga enorm energi. Vi følte bare vi kunne gå og gå på skøytene, sier Berg-Paulsen – før han dro på gullfest for å takke det samme publikumet.

---

FAKTA

Ishockey, NM-finale kamp 7.

Oilers-Storhamar 3–0 (0-0, 2-0, 1-0)

DNB Arena, 4250 tilskuere

Mål: 1. periode: Ingen

2. periode: 1–0 (26.39) Martin Lefebvre (Kissel, Rokseth), 2–0 (33.40) Colton Beck (Dineen, Klavestad).

3. periode: 3–0 (59.59) Colton Beck.

Utvisninger: Oilers 2x2 min. Storhamar 2x2 min, 1x5 min, og 1x20 min.

Skudd: 25–28

Dommere: Marcus Wannerstedt og Per Gustav Solem

---