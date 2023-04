Live: Følg Oilers’ kamp for en sjuende finale

Etter torsdagens 1-4-tap i DNB Arena ligger Oilers under 3–2 i NM-finalene mot Storhamar. Som i alle best av sju-serier er det fire seiere som må til for å vinne. Dermed blir Storhamar og Petter Thoresen norgesmestere hvis de slår Oilers i CC Amfi lørdag kveld.

Storhamar åpnet nemlig finaleserien med å vinne de to første kampene, deretter tok Oilers to strake. Kamp fem i DNB Arena ble preget av Oilers’ importer, men på en negativ måte. Dan Kissel ble for første gang i finalespill den store syndebukken, og måtte se to Storhamar-scoringer fra utvisningsboksen. For øvrig står Colton Beck og Nick Dineen uten målpoeng i finalene.

Christoffer Karlsen har derimot levert varene offensivt gjennom finalene, og har seks målpoeng på fem kamper. Sammen med André Bjelland Strandborg og Ludvig Hoff har han utgjort den mest produktive rekken, med Thomas Berg-Paulsen, Greg Mauldin og Tommy Kristiansen hakk i hæl.

Kampen på Hamar er potensielt siste Oilers-kamp for både kaptein Dennis Sveum og trener Todd Bjorkstrand. Førstnevnte legger opp, mens treneren er ferdig i klubben etter sluttspillet.

[ Sjekk sluttspillskjegget til Oilers-spillerne ]

[ Kommentar: Har Oilers gjort nok feil? ]