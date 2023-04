Nå har Oilers kniven på strupen

Stavanger — 4-1-tapet foran et fullsatt DNB Arena torsdag kveld gjør at Storhamar leder 3–2 i kamper og kan avgjøre serien hjemme i CC Amfi lørdag.

Storhamar fikk en pangstart i den femte finalen da Sverre Rønningen satte inn 1–0 fra blålinjen allerede etter 3 minutter. Bortelaget var også svært nære 2–0 i minuttene etter.

Midtveis i perioden våknet Oilers etter den rustne starten og Rob Bordson burde satt inn 1-1, men ventet for lenge med å skyte.

Mot slutten overtok Storhamar igjen og hjemmelaget var egentlig litt heldige som ikke lå under mer.

I andre periode jevnet det hele seg mer ut, men da Dan Kissel tok en utvisning midtveis fikk Storhamar en mulighet i overtall. Denne tok de nok en gang vare på da den tidligere NHL-duoen Jakub Kindl og David Booth kombinerte. Sistnevnte dunket inn pucken via tverrligger og inn til 2–0.

Da den tredje perioden startet hadde Oilers virkelig kniven på strupen – og leverte på direkten da André Bjelland Strandborg kriget inn 2–1 på en retur etter 41.20.

Ikke lenge etterpå fikk Storhamar et overtall, etter en litt billig roughing fra Bryce Gervais. Da sto kampen og vippet, men Oilers holdt unna og fikk for alvor publikum i ryggen.

Med ti minutter igjen, og da hjemmelaget for alvor trykket på, gikk så Dan Kissel på en tullete utvisning for å kjøre inn i keeper Gran. Det ble skjebnesvangert for Oilers. Storhamar lot seg ikke be to ganger og Eskil Bakke Olsen satte inn 3–1 etter 51.45.

Samme Kissel gikk på en ny smell like etterpå. Da for en albuetakling og Oilers måtte igjen forsvare seg i stedet for å bruke kritiske minutter på å jage redusering.

Med tre minutter igjen tok Oilers ut Henrik Holm i et siste desperat forsøk. Da gikk det som det ofte gjør og Eskil Bakke Olsen avgjorde med 4-1.

Dermed må Oilers vinne lørdag på Hamar. Ellers er det hele over.

[ Slik var Oilers-Storhamar ]

Saken oppdateres …

---

FAKTA

Ishockey, NM-finale kamp 5

Stavanger Oilers-Storhamar 1-4 (0-1, 0-1, 1-2)

Storhamar leder 3-2 i kamper.

DNB Arena, 4250 tilskuere

Mål: 1. periode: 0–1 (3.06) Sverre Rønningen (Salsten).

2. periode: 0–2 (32.48) David Booth (Kindl, Edvardsen).

3. periode: 1–2 (41.20) André Bjelland Strandborg (Karlsen, Lefebvre), 1–3 (51.45) Eskil Bakke Olsen (Salsten, Thoresen). 1-4 (57-30) Eskil Bakke Olsen (Salsten, Thoresen).

Skudd: 20-20

Utvisninger: Oilers 6x2 min. Storhamar 2x2 min.

Dommere: Per Gustav Solem og Marcus Wannerstedt

---