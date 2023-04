Derfor tror Karlsen på Oilers-gull

– Sånn som kampen på onsdag var kom de hardt ut fra start. Da var det viktig at Henrik Holm (Oilers-keeper) holdt oss inne i kampen med noen viktige redninger. Det Storhamar gjorde etterpå er null. De så slitne ut, og var ikke skumle i 60 minutter, sier Christoffer Karlsen til RA.

Oilers-vingen har virkelig satt sitt preg på finaleserien, og er lagets poengkonge så langt. På de fire kampene som er spilt til nå har sarpingen fem målpoeng. Fire av dem er scoringer. I tirsdagens oppgjør ble det to mål for ham. Totalt i sluttspillet har han 13 målpoeng, hvor kun én er assist.

En måljeger av det kaliberet er sjelden vare i norsk ishockey, men alle målene har ikke nødvendigvis vært velplasserte skudd i vinkelen. 25-åringen har løftet spillet til et nytt nivå med kombinasjonen av bra skudd, høy fart og energi i duellene.

Sammen med et Oilers som har spilt trygt og solid etter tapet i første finale har de nå snudd flyten mellom lagene til å bikke i Oilers’ favør.

Gjennom finalene har vi utviklet oss i en positiv retning, mens jeg synes Storhamar er mer bakpå nå. — Christoffer Karlsen

Flyten med seg

Borteseieren i CC Amfi tirsdag vitnet om prinsippene Oilers har hatt gjennom sesongen, og som forrige sesong bare er forsterket dypere inn i sluttspillet. Karlsen forteller at de fikk det de kom for, nemlig seier.

Med 2–2 i kamper er best av sju-serien egentlig trimmet ned til å være best av tre kamper. Det spesielle er at Oilers har vunnet de to siste.

Den flyten laget har hatt med seg er ikke tilfeldig.

– Vi har tatt tilbake hjemmefordelen som vi startet med som seriemester i Fjordkraft-ligaen. Gjennom finalene har vi utviklet oss i en positiv retning, mens jeg synes Storhamar er mer bakpå nå, sier Karlsen.

Han har langt fra alene bidratt til å snu serien. Det er kollektivet som har stått fram, mens flere av importspillerne ikke har vært innom målprotokollen. Både Nick Dineen og Colton Beck står uten poeng i finalene. De er også blant de få spillerne med minus i den viktige pluss/minus-statistikken.

Oilers uten mål i overtall

Foreløpig har det kommet null Oilers-scoring i overtall. Det er også sjeldent for laget som de siste årene har vært i toppen av overtallsstatistikken i Fjordkraft-ligaen. Til sammenligning har Storhamar fire overtallsscoringer i finalene.

Den manglende flyten i overtall er bare med på å styrke Karlsens prestasjoner.

Han er temmelig fornøyd med å bidra, men gir også honnør til lagkameratene.

– Det er alltid moro å bidra. Jeg føler egentlig at vi har gjort det godt på flere fronter de siste kampene. Holm har stått bra i mål, defensivt fungerer vi bra og framover skaper vi sjanser, sier sarpingen.

Stinn brakke i DNB Arena

Keeper Holm har reddet 91,2 prosent av Storhamar-skuddene, og gjort flere viktige redninger – som den han hadde da tidligere NHL-back Jakub Kindl stormet mot ham og skjøt i onsdagens kamp.

Til torsdagens kamp blir det også utsolgt i DNB Arena. Det meddelte Oilers på Twitter onsdag morgen.

Foreløpig er det kun Markus Søberg som er ute for Oilers. Vingen har vært ute siden semifinalene mot Sparta startet i mars, og blir etter alt å dømme ikke å se mer på isen i DNB Arena denne sesongen.

Det har ført til at Oilers spiller med åtte backer. I tirsdagens kamp førte det til at kaptein Dennis Sveum (2.32) og sluttspillforsterkningen Christian Bull (6.01) var backene med minst spilletid, mens de defensive backene Patrick Ulriksen (22.07) og Kristian Østby (22.02) fikk mest.

Kampen i DNB Arena starter klokken 19.00 og kan følges direkte hos RA.

NM-FINALENE 2023

Det står 2–2 i kamper.

Mandag 3. april Oilers-Storhamar 0–3

Onsdag 5. april Storhamar-Oilers 3–2 (S.D.)

Lørdag 8. april Oilers-Storhamar 5–4 (S.D.)

Tirsdag 11. april Storhamar-Oilers 1–3

Torsdag 13. april Oilers-Storhamar

Lørdag 15. april Storhamar-Oilers

Mandag 17. april Oilers-Storhamar*

* – Det spilles best av sju kamper. Kamp fem, seks og sju spilles dersom det er nødvendig.

