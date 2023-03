Oilers må ta to hensyn

Da Oilers valgte Lillehammer som motstander i kvartfinalen var det utelukkende sportslige vurderinger som lå til grunn. Det var en opplagt mulighet for Oilers å hjelpe et økonomisk, og derav sportslig, kriserammet lag til å både spare og tjene penger med å møte erkerivalen Storhamar. En sportslig fiasko ville det blitt uansett for rødtrøyene, men inntektene ville blitt langt høyere og reiseutgiftene billigere. Det er også påpekt i sosiale medier fra Lillehammer-supportere.

Valget det sportslige apparatet i DNB Arena måtte ta handlet om sport, ikke veldedighet. Der klubben har vært raus overfor ligaen med å blant annet bidra sterkt til at Fjordkraft ble navnesponsor i det som nå er kjent som Fjordkraft-ligaen er én av måtene Oilers bidrar til å hjelpe de øvrige klubbene. Sportslige valg kan ikke påvirkes på grunn av at andre klubber ikke har forvaltet pengene på en klok måte.

For neste motstander blir etter alt å dømme fra Østfold, og de kommer tent for krig rett fra derbyserie. — Kristoffer Knutsen

Nå er det endelig tid for ishockeyens høytid – sluttspillet. Oilers-maskineriet skal testkjøres med å spille fire kamper mot Lillehammer, og ja, det blir kun fire. Det er ikke til forkleinelse for Aleksandr «Sasja» Smirnovs prosjekt, for hadde det ikke vært for den russiske OL-helten ville Lillehammer framstått enda verre enn de gjør nå. Han bringer tanker om disiplin og struktur inn i en ung og urutinert spillergruppe.

En enkel øvelse for å se på rutinen i gruppen er erfaringen de besitter. Lillehammer har en gjennomsnittsalder på under 22 år. De har kun 14 VM-kamper i troppen, og fem i OL. Til sammenligning har Oilers en gjennomsnittsalder på 28, og 90 VM-kamper i troppen.

Egentlig kan man bare si at Greg Mauldin er like erfaren som hele Lillehammer-troppen. Han har 36 NHL-kamper, 465 AHL-kamper og 21 sesonger på høyt nivå som collegespiller eller senior.

Tidligere Oilers-spiller Jeppe Meyer avsluttet seriespillet i Fjordkraft-ligaen som gullhjelmbærer for Lillehammer. Den offensive backen har fått mye ansvar de siste månedene, og leverer offensivt. Samtidig er det noe uforløst over Alexander Reichenberg.

For Oilers er det to hensyn som må tas i kvartfinalene: De må komme i gang med sluttspillhockey, samtidig må de for all del unngå skader.

Det kan ta tid å få maskineriet til å svive, og den viktigste rekken fra forrige sluttspill (Greg Mauldin, Thomas Berg-Paulsen og Tommy Kristiansen) har ikke spilt sammen den siste tiden. Relasjonene der tar nok ikke lang tid å sette, og før sluttspillet har nesten samtlige spillere funnet offensiv kjemi. Et godt eksempel på det er Bryce Gervais.

Canadieren endte med seks scoringer i februar. Riktignok kom fire av dem mot de to svakeste lagene som er med i sluttspillet, men for en offensiv spiller som i 13 strake kamper gikk målløs av isen betyr det mye. Han framstår med langt mer selvtillit nå enn i januar, og kan bli en målgarantist i sluttspillet.

Skader må uansett unngås i kvartfinaleserien. Det blir viktigere enn de potensielle stjerneprestasjonene i kamper som nærmest er avgjort allerede.

Vinn eller forsvinn, nå er det sluttspill!

