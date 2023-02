Oilers vant uten å spille avslutningen

En sesongavslutning for historiebøkene fant sted i Grünerhallen. Etter Ludvig Hoffs 0-6-scoring var det problemer med isen, og med 10.30 igjen av tredje periode valgte lagene å sende ut fem utespillere hver for å fullføre kampen uten å spille. Dermed ble det tre poeng i avslutningen for seriemester Oilers.

I de elleville scenene som utspilte seg på Grünerløkka var det stort sett flippasninger i midtsonen fra Grüner, noe som sørget for at Henrik Holm forbedret rekorden for antall kamper uten baklengsmål i løpet av én sesong i norsk toppserie. Nå står Holm med elleve smultringer.

Dineens bursdag

Bursdagsbarnet Nick Dineen åpnet målprotokollen for Oilers mot Grüner i siste seriekamp tirsdag. Kampen var ikke av noen annen betydning for Oilers enn å få godfølelsen før sluttspillet og unngå skader etter at de lørdag feiret seriegull i Fjordkraft-ligaen.

34-åringen Dineen sendte Oilers i ledelsen etter nesten seks minutter av kampen, og noterte seg for sitt første målpoeng siden bortekampen mot Stjernen 18. februar. I kampene mot Manglerud Star og Lillehammer fikk han null poeng på Oilers’ 18 scoringer i rekke med Dan Kissel og Markus Søberg. Mot Grüner ble junioren Sander Husebø kastet inn på Kissels plass.

Kun 17 sekunder senere doblet Thomas Berg-Paulsen ledelsen da han fikk en puck fra den omskolerte backen Sander Hurrød inn i mål.

Med litt over fem minutter igjen av første periode fikk Christoffer Karlsen straffeslag, og tok det selv. Det endte med scoring for den målfarlige 25-åringen. Dermed passerte han forrige sesong i poengproduksjon og har nok en gang satt personlig rekord. Totalt endte Karlsen med 42 målpoeng på 42 kamper.

Han gikk i garderoben etter en smell i andre periode. Resten av den perioden ble en ren transportetappe for Oilers.

Wick Karlsen debuterte med mål

Oilers valgte å spare stjernebacken Martin Lefebvre, Dan Kissel, Dennis Sveum, Greg Mauldin og Rob Bordson i den siste serierunden. Sistnevnte ble hjemme i Stavanger sammen med sin høygravide kone.

17-åringen Iver Wick Karlsen debuterte for Oilers. Han skapte sjanser allerede i første periode, og viste ikke frykt for Fjordkraft-ligaen. I tredje periode fikk han betalt med scoring i debuten. Den kom etter Ludvig Hoffs 0-4-mål, og var et velplassert skudd i krysset. Wick Karlsen viste hvorfor han ble tatt med.

Iver Wick Karlsen (17) debuterte med mål. (Kristoffer Knutsen)

Etter Hoffs andre scoring ble kampen i realiteten avsluttet.

Fredag klokken 19.00 spilles første kvartfinale i NM-sluttspillet.

KAMPFAKTA

Fjordkraft-ligaen, ishockey.

Grüner-Stavanger Oilers 0–6 (0-3, 0-0, 0-3)

Grünerhallen

Mål: 0–1 (5.52) Nick Dineen (Markus Søberg), 0–2 (6.09) Thomas Berg-Paulsen (Sander Hurrød), 0–3 (14.26) Christoffer Karlsen, 0–4 (45.05) Ludvig Hoff (Søberg, Dineen), 0–5 (46.28) Iver Wick Karlsen (Berg-Paulsen, Christian Bull), 0–6 (49.30) Hoff (André Bjelland Strandborg, Andreas Klavestad).

Skudd: 18–23.

---