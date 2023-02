Oilers-spiller utestengt

Stavanger-gutten Thomas Berg-Paulsen er utestengt i to kamper. Det melder Norges Ishockeyforbund.

Det var etter en blokkering fra Vålerengas keeper at Berg-Paulsen og blant andre backen Taimi endte opp med å knuffe foran målgården. Oilers-spilleren bommet på et dytt med køllen, og konsekvensen ble at Vålerenga-spilleren fikk køllen i ansiktet og falt i isen.

– Treffpunktet vurderes til å være motspillers hode og med relativt liten kraft. Når spillere er i denne type situasjoner kan farlige hendelser oppstå og spillerne må bære ansvaret for de handlingen de utfører. Handlinger som dette utsetter motspiller for stor skaderisiko og er uønsket i ishockey, skriver DISU i dommen.

Berg-Paulsen fikk matchstraff, men har ifølge DISU (disiplinærutvalget) fått to kamper blant annet på grunn av at han tidligere er dømt for takling mot hode og nakke. Det er nemlig det de har valgt å kategorisere det som.

– Det vurderes som skjerpende at spilleren tidligere er straffet etter samme regel, skriver DISU videre.

Berg-Paulsen er på landslagsoppdrag med det norske A-landslaget, og må stå over neste ukes Oilers-kamper mot Frisk Asker og Stjernen.

[ Se Pucksnakk: - Vært ganske tungt ]

[ Derfor forlenger Klavestad med Oilers ]