Gjøse og Norge vant VM-gull

For første gang siden 2013-14-sesongen skal Norge delta i A-VM for U20, eller JVM som det kalles i nabolandet Sverige. Det ble klart etter at ishockeyjuniorene vant samtlige fem kamper i U20-VMs 1. divisjon, og dermed sikret opprykk til det gjeveste selskapet i juniorhockeyen.

Den siste kampen i mesterskapet var mot Kasakhstan lørdag, og Norge var nødt å ta ett poeng for å gå videre. Det ble ingen problem for Anders Gjøses gutter, som vant 5–3 etter scoringer fra Petter Vesterheim, Gabriel Koch, Leo Halmrast, Michael Brandsegg-Nygård og Isak Hansen.

Landslagstrener Gjøse er naturligvis godt fornøyd med opprykket.

– Jeg er veldig glad på guttenes vegne, at de får ut nok potensial til å vinne. Det er kun fem som ikke kan være med neste år, så de har gitt seg selv en mulighet til å spille A-VM, sier Anders Gjøse til RA.

Han gikk inn i full stilling i Norges Ishockeyforbund før sesongen etter to år som trener for Storhamar i Fjordkraft-ligaen. Der fikk han seriesølv i debutsesongen, før han førte laget til NM-finaler mot Oilers i det siste året som trener på Hamar.

Juniorverdensmesterskapet han og de norske guttene vant ble avholdt i Varner Arena, som forrige sesong ble åpnet som Frisk Askers nye hjemmearena. Storstuen i Asker, og muligheten for å sikre en triumf på hjemmeis, mener han har vist noe.

– Målet er det samme, men jeg tror ikke det er bra statistikk på lag som gjør det bra hjemme i mesterskap. Det har vært mye trykk og blest fra speidere og forskjellig. Jeg er imponert, det er ekstra sterkt å gjøre det hjemme, sier Gjøse.

Ingen Oilers-spillere

14 av spillerne på juniorlandslaget har hverdagen sin i svensk juniorhockey, men det var ikke noen Stavanger-spillere i Gjøses uttak.

Oilers-back Thomas Higson var høyaktuell for mesterskapet, men ble skadet på landslagssamlingen i november. Denne uken trente han i rødt med Oilers, en trøyefarge som indikerer at han ikke skal være i fysisk kontakt med lagkameratene på isen. 18-åringen ville vært en naturlig konkurrent til plass på U20-landslaget, men er førsteårs U20-spiller og kan dermed få sjansen neste sesong.

Da venter ikke bare et mesterskap i spesielle rammer, men også nåværende og framtidige stjernespillere. Da Norge spilte JVM i Malmö i romjulen 2013 var den nåværende Edmonton Oilers-stjernen Connor McDavid med for første gang. Den russiske keeperen som stengte buret for de nåværende Oilers-spillerne Ludvig Hoff, Anders Tangen Henriksen og Andreas Klavestad var Tampa Bay Lightnings Andrej Vasilevskij. Han har vunnet to av de tre siste Stanley Cup-trofeene for klubben som nå Stavanger-bosatte Rudolfs Balcers spiller for.

Göteborg neste

Mesterskapet neste sesong arrangeres i Göteborg, og 16 av spillerne som var med på VM-gullet i Varner Arena er tilgjengelige på grunn av alder. Det var nemlig et ungt norsk landslag som sikret opprykket.

– Hvor mye tenker du på mesterskapet neste år allerede nå, Gjøse?

– Vi er så godt i gang med landslagsskolen og planen vi har i forbundet. Vi holder oss til den. Jobben vi gjør ligger på den listen uansett, det eneste er litt praktiske ting med motstandere i oppkjøringen, sier Stavanger-karen.

Forrige sesong var Stavanger-duoen André Bjelland Strandborg og Jonas Slettebø Haughom med U20-landslaget i VM. Strandborg har spilt to kamper for A-landslaget denne uken, og ble torsdag kåret til kampens beste nordmann.

JVM anses som en viktig arena for NHL-klubbene. De både sender spillere dit, i tillegg til å ha speidere til stede for å finne framtidige spillere. Til nivå to-mesterskapet Norge vant var 31 av 32 NHL-klubber påmeldt med speidere og personell for å se på spillere.

