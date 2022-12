På vei mot VM-suksess: – Hard jobb som gjenstår

Hvem: Anders Gjøse (38)

Hva: Stavanger-mann som er trener for det norske U20-landslaget. De spiller VM nivå to i Asker, og kjemper for opprykk til øverste nivå.

– Hvordan er det å være norsk landslagssjef i et VM i Norge?

– Det er veldig ærefullt og spennende. Det er en sjelden mulighet som man setter pris på. Nå er det ikke noe jeg kan tenke for mye på, men det er noe jeg er stolt over å få være med på. Bare å få jobbe med utøverne på dette nivået er i seg selv inspirerende.

– I ishockey har U20-VM en spesiell posisjon målt opp mot andre idretter. Kan du si noe om attraktivitet på U20-mesterskapene?

– Det er derfor vi jakter et opprykk. Vi er oppe med U18, og vil opp med U20 også. Det er normalt sett den største utstillingsplassen, både for NHL og større ligaer i Europa. Det er en veldig attraktiv arena. Tradisjonelt sett er det mindre trykk rundt det på nivå to, selv om det er folk som følger med her også. Nå er det litt ekstra på grunn av at vi hadde gode resultater i Sveits i november, og flere fikk sjansen på A-landslaget. 31 av 32 NHL-klubber er påmeldt, og nærmere 70 speidere og sportssjefer. Det er en spennende øvelse for oss. Én ting er hjemmebane, med familie og opplegg, men også trykket rundt med mediene. Det er en interessant øvelse for gjengen.

– Spennende med så mange NHL-klubber på tribunen. Får du som landslagssjef konkrete henvendelser?

– Nei, ikke til nå. Det blir nok på et annet tidspunkt. Det er mest planlegging nå. Speiderne snakker nok først og fremst mest med agentene.

– Det er ikke mange av spillerne som spiller fast i Fjordkraft-ligaen. Mange spiller heller junior i Sverige. Hva tror du er grunnen til det?

– Mye har endret seg gjennom sesongen, men fra serien startet har én av spillerne våre spilt fast i Fjordkraft-ligaen. Det bør være et tankekors. Mange blir kritiske når jeg sier det, men klubbene er ikke påskrudde nok. Om ikke alle bør mange av spillerne ha klubbhverdagen sin i Fjordkraft-ligaen. Her i VM treffer jeg svenske klubber som følger med på spillerne våre, og jeg lurer på hvor mange norske som er her. For noen av spillerne er det kanskje best å være ute, men det er et tankekors at flere av disse spillerne ikke får en utviklingsplan og en hverdag i de norske klubbene. Jeg ser ikke på Fjordkraft-ligaen som en utviklingsarena, og det er ikke en toppliga i Europa. Det må gå an å tenke utvikling og resultat samtidig.

– Hvordan er sjansene til å vinne, og dermed rykke til å rykke opp?

– De er bra. Vi har en bra mulighet, synes vi selv. Vi har et bra lag med gode spillere. Det er definitivt et opprykk vi går for. Her er det små marginer, og vi har ambisiøse motstander, men vi mener vi har det i oss.

– Sist Norge var i A-VM for U20 var i 2013-14-sesongen, som endte med nedrykk. Spillerne som rykker opp kan være for gamle til å spille det påfølgende året. Tror du norsk ishockeys nivå er godt nok til å holde seg med generasjonene som kommer etter?

– Jeg tror timingen vil være god, men det er en hard jobb som gjenstår for å rykke opp. Men jeg tror det vil være mulig.

– Du nevne NHL-speidere. Nå har Norge én NHL-spiller. Hvor mange er det om fem år?

– Da kan vi håpe å ha femdoblet det.

– Hva må til for å få til det?

– Det er to ting: Vi må hjelpe dem til den nødvendige utviklingen, og hjelpe til det største utstillingsvinduet.

– Vi går over til noen av de faste spørsmålene: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Beatles av Lars Saabye Christensen.

– Hva gjør deg glad?

– Har du så stor plass?

– Ja?

– Det gjør meg glad når folk rundt meg har det bra.

– Hva gjør du når du skeier ut?

– Gode sosiale sammenkomster, helst sammen med damen, med ekstra god mat.

– Hva ville du gått i demonstrasjonstog mot?

– Jeg ville gått i demonstrasjonstog mot idrettspolitikken som blir ført for tiden. Jeg synes det er en skam at Norge, med de ressursene vi har, ikke ser større verdi av å ha nok anlegg – og bra nok anlegg – for barn og unge. Da tenker jeg både fra et folkehelse-, oppveksts- og integreringsperspektiv. Det er skammelig at vi ikke har bedre tilbud i vår nasjon.

– Hvem var barndomshelten din?

– Jeg får holde det til ishockey, og da blir det Mario Lemieux. Han var på de største plakatene på soverommet.

– Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Da ville jeg hatt med damen min.

Gjenstående kamper

Onsdag 14. desember 16:30 – Norge – Ungarn

Torsdag 15. desember 13:00 – 20:00 – Danmark – Norge

Lørdag 17. desember 13:00 – 20:00 – Norge – Kasakhstan

Kampene spilles i Varner Arena, Asker.

Spilte kamper

Søndag 11. desember Slovenia – Norge 0–4

Mandag 12. desember Norge – Frankrike 3–2

