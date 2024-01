To ganger på rappen har Sola tatt seg videre fra gruppespillet i den nest gjeveste europeiske klubbturneringen. I samme tidsrom er fasiten hjemme i Norge to seriebronser. Klubben har også sikret seg et par NM-sølv under Stegavik-æraen og bitt fra seg i sluttspillet.

At de gule og svarte har vist seg som et av de tre beste lagene over tid, i en av de sterkeste ligaene i verden, gjør dem neppe noen tjenester når European League ruller i gang mot Costa Del Sol Malaga søndag.

– I forhold til hvordan andre lag ser på oss er nok underdog-statusen borte, erkjenner Sola-treneren.

Drømmen om en tittel

Selv om Sola ikke har vunnet noe har de år etter år vist at de er like i nærheten på alle arenaer.

– Er det i European League Solas beste sjanse for å faktisk ta en tittel ligger?

– Jeg skulle gjerne sagt ja, men Nantes har rustet såpass opp i år at de nok er på høyde med Vipers. De har fire verdensmestere i stallen og et skyhøyt nivå. Vi krysser også med dem i trekningen og må stikke fingeren i jorden. Sola skal være der oppe for å kjempe. I nærheten. Da kan også alt skje. Vi kan kanskje ikke forvente titler, men det handler om å sette seg i posisjonene. Om det er Final 8, i Europa eller sluttspill. Er du nære nok så står du plutselig der med en mulighet.

Realismen i å ta titler, for et lag uten heltidsproffer og med begrensede ressurser, er redusert. Man kan vanskelig sette det som mål. Men drømmen om å vinne noe kan ingen ta bort. Helt urealistisk er det ikke.

– Vi har lyst til å komme dit at vi vinner noe, men det må klaffe hundre prosent om det skal skje. Selvsagt drømmer vi om det. Selvsagt trigger det. Jeg hadde neppe giddet å holde på med dette om jeg ikke trodde det var mulig.

Stegavik erkjenner at den beste muligheten for å ta en tittel nok er i Final 8 eller i Europa. Over 30 kamper i serien blir Vipers for gode. Over noen få kamper kan fullklaffen komme.

– Det handler om å komme seg ofte nok til kampene hvor ting blir avgjort. Da kan alt skje.

LES OGSÅ: Solid debut fra Sola-nykommeren

Beintøff motstander

Skal de sette seg i posisjon for nok et avansement kreves det nok poeng når gruppespillet i EHF European League innledes i Malaga mot Costa Del Sol søndag. Ut over spanjolene er Motherson fra Ungarn og rumenske CSM Targu Jiu i gruppen.

– Malaga er et meget godt lag. De slo Larvik med elleve og danket ut København i kvalifiseringen. Små kjappe spillere. Typisk spanske i stilen, sier Stegavik.

Han mener nøkkelen, mot et lag som kun avslutter fem til ti prosent av gangene fra distanse, er avstand. Sola må tett på. Ingenting hadde vært bedre enn å tvinge dem til å ta skudd fra distanse.

Samtidig tror han ikke det skjer mot laget som er i delt serieledelse med Bera Bera – som Sola slo ut i kvalifiseringen med et nødskrik.

– Det en type lag som historisk ikke har passet oss. Vi liker bedre å møte de store og tunge. Slippe å få armer og bein i trynet. Det er likheter med Bera Bera, men de har flere halvdistansespillere med finteferdigheter. Bera Bera er mer nordiske i stilen. Dette er spansk i både kjøtt og blod. Så er de uortodokse i forsvar.

Favoritter i gruppen mener han blir Motherson med de gode resultatene i år i mente.

– Men det blir nok en kamp mellom tre lag om de to plassene i kvartfinalene. Dette kan også fort stå på målforskjell. Vi må dra ned til Spania og ikke kaste bort noe. Det kan være smart å se på det som et hjemme/borte-oppgjør.

LES OGSÅ: Oilers-krisen: Dette er kapteinens bønn