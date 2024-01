Oilers-kapteinen ber om endret spillestil

Stavanger — Den fullstendige skadekrisen var et faktum i Oilers etter 4-1-tapet mot Storhamar torsdag kveld. Serielederen fikk herje som de ville i DNB Arena. Det var heller ikke så rart. Et allerede skadeskutt mannskap fikk to nye mann på fraværslisten i Anders Tangen Henriksen og Kristian Østby alt i første periode.

Etterpå beskrev sportsdirektør Pål Higson skadesituasjonen som den verste i klubbhistorien overfor RA med sju-åtte av topp 15-spillerne ute samtidig.

Luken opp til Storhamar på tabellen er nå på 15 poeng med to kamper mindre spilt. Opp til lørdagens motstander VIF er det seks poeng og én kamp til gode. Samtidig blir tabellen egentlig uinteressant slik situasjonen er.

De regjerende dobbeltmesterne er så kraftig på beinet med skader at de nå kan tape for nær sagt hvem som helst. Akkurat det mener Mathias Trettenes (30) krever grep. Han mener et lag som er bygget for en puckdominerende stil nå er tvunget til å i langt større grad spille som et bunnlag.

– Vi må kanskje endre oss nå. Legge oss bakpå i større grad for å kontre, sier Trettenes til RA.

Kynisme og pragmatisme

Han maner til kynisme og pragmatisme for å kunne utfordre motstandere som VIF. Så må folk tåle at rollene blir radikalt endret fra det som var tanken.

– For oss handler dette nå kanskje i større grad om å akseptere situasjonen vi er i. Så får vi heller sørge for å være distinkte og ekstremt effektive på de sjansene vi eventuelt skaffer oss.

For oss handler dette nå kanskje i større grad om å akseptere situasjonen vi er i. — Mathias Trettenes

Trener Anders Gjøse er også åpen for å ta et slikt pragmatisk grep framover.

– Jeg synes vi klarte akkurat det mot Sparta nylig. Mot Storhamar hadde vi et par sentrale spillere tilbake i spill, men så gikk det på ingen måte etter planen med to tidlige skader igjen, sier treneren.

Anders Gjøse fikk denne sesongen drømmesjansen til å bli profet i egen by, men må for tiden snakke mer om skader enn om hockey. (Carina Johansen/NTB)

Han peker også på at Oilers i utgangspunktet har bygget stall for å spille på en bestemt måte.

– Men nå er dette helt ekstremt.

– Trigges du av utfordringen, eller er du mest oppgitt over situasjonen nå?

– Vi omfavner utfordringen. På tross av situasjonen mener jeg vi burde vist mer enn hva vi gjorde fra start mot Storhamar, sier Gjøse.

– Hvordan oppleves denne prekære situasjonen for en trener som har fått drømmesjansen til å bli profet i egen by?

– Sånn er det. Slik var det på Hamar da jeg var trener i Storhamar også. Da kom covid og vi spilte flere kamper med åtte-ni mann ute med sykdom samtidig. Skade- og sykdomskriser er en del av idretten. Jeg kjenner godt til mekanismene.

LES OGSÅ: Sønn av VIF-legende spiller for Oilers

Ellevill skadeliste

Akkurat nå mangler Oilers Kristian Østby, Anders Tangen Henriksen, Didrik Baanerud, Henrik Holm, André Bjelland Strandborg, Andreas Klavestad, Thomas Higson, Tommy Kristiansen og Martin Gran. På toppen av det har Sander Husebø lagt opp.

Å stille kritiske spørsmål om hvorfor det blir mange skader er også fånyttes. Dette handler ikke om feil treningsopplegg. Støtskader, brudd og kamprelaterte uhell kan man vanskelig gardere seg mot.

Uflaksen virker regelrett å sitte i veggene i DNB Arena denne sesongen.

Selv om Andreas Klavestad muligens blir klar til kampen mot VIF, mens Gran, Holm og Bjelland Strandborg nærmer seg, er ikke situasjonen god.

Alle forfallene gir stadige rulleringer på rekkene i kamp, men enda mer utslagsgivende er kanskje det som skjer i treningshverdagen. Nivået faller selvsagt drastisk. Etter kampen torsdag svirret Anders Gjøses tanker mest rundt hvordan han skulle få gjennomført en meningsfull trening fredag.

Det hele har også selvforsterkende effekter. Spillere må gjerne avkreves 30–40 prosent mer istid, og brukes i situasjoner de normalt ikke gjør. Da øker også risikoen betraktelig for skader på spillerne som faktisk er friske.

Så er det begrenset hva man kan kreve og forvente av egne juniorer. Å finne påfyll fra utsiden er også svært vanskelig. Pål Higson snakket torsdag nok en gang ut om et nærmest umulig spillermarked. Oilers har fram til nå ikke hatt noe ønske om å hente inn folk bare for å gjøre det.

Kvalitet har vært styrende i spillerjakten den siste måneden. Nå er plutselig kvantitet et langt større tema.

– Nå er det kanskje på tide å senke listen for hva vi ser etter, sier en oppgitt trener Gjøse.

Han forteller til RA at også han selv har prøvd å involvere seg i spillerjakten med samtaler med agenter og kontaktnettverk. Gjøse innser samtidig at Pål Higson har helt rett.

Markedet er låst på en måte som nærmest er uvanlig i hele Europa. EHL er på ingen måte toppen av næringskjeden.

– Alle leter. Ingen finner, sukker Oilers-treneren.

LES OGSÅ: Skadeskutt, utspilt og ydmyket på egen is