Sola-trener ikke overrasket

Tirsdag ble det offentliggjort hvilke sju klubber som fikk søknaden om spill i Champions League 23/24 godkjent.

Sola ble nummer tre i Eliteserien i håndball for kvinner. Det er kun vinneren av Rema-1000 ligaen som kvalifiserer seg rett til EHF Champions League, men det var sju ledige plasser som alle klubbene i Europa kan søke om. Verken Sola eller Storhamar ble tatt med denne gangen.

Sola-trener Steffen Stegavik sier at de ikke var kjempeoverrasket over at søknaden ikke nådde gjennom.

– Det var litt som forventet når man ser hvilke andre klubber som hadde søkt, sier Stegavik.

Fra før av er Vipers, Odense, Team Esbjerg, Metz, Bietigheim, Györ, Buducnost, CSM Bucuresti og Krim Ljubljana sikret spill i EHF Champions League 23/24.

De andre klubbene som har fått innvilget søknaden om spill i den gjeveste turneringen er: Ikast (Danmark), Brest (Frankrike), Schaeffler (Ungarn), Rapid Bucuresti (Romania), Sävehof (Sverige), Lubin (Polen) og FTC Rail Cargo (Ungarn).

Selv om Stegavik var klar over at sjansene ikke var store for å få innvilget en plass i Champions League, mener han det var viktig å søke uansett.

– Det er fornuftig at vi søkte, da har de sett navnet vårt til neste gang, sier Sola-treneren.

I den kommende utgaven av EHF Champions League vil det kun være de regjerende Champions League mesterne Kristiansand Vipers som vil representere Norge.

Sola Håndball opplyser på deres hjemmesider at mer informasjon rundt prosessen rundt Europaliga-spill vil komme i midten av juli.

