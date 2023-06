Søker om VM i DNB Arena

Arrangementet vil finne sted i DNB Arena, og vil kombinere spenningen i motorsport med et sterkt bærekraftsfokus, melder Norges Motorsportforbund (NMF) i en pressemelding onsdag formiddag.

– Vi har drømt om å arrangere X-Trial VM i DNB Arena helt siden 2016, da vi arrangerte vårt første X-Trial løp utendørs i Stavanger sentrum. Denne drømmen har modnet seg over tid, og vi er nå klare til å presentere en godt gjennomarbeidet søknad som er utformet i samarbeid med X-Trial-miljøet på Riska og det norske forbundet, sier Martin Haga fra Riska Motorsykkelklubb.

Å arrangere et VM i Norge vil bety mye for norsk motorsport og bidra til å sette Norge på det globale motorsport-kartet, påpekes det i pressemeldingen.

– Vi ønsker å løfte fram våre norske og lokale utøvere, som for eksempel Sondre ‘Gekko’ Haga, og skape en fantastisk opplevelse for publikum med norske favoritter. Nå er det opp til det nasjonale publikum å vise at de er klare til å ta imot det globale motorsport-miljøet til Stavanger-regionen! Men først må vi få tildelt mesterskapet og sikret finansieringen, sier Anette Larsen fra Region Stavanger.