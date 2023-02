Sola legger gullplanen

Etter semifinaleseieren mot Storhamar fredag kveld er det kun en fysisk treningsøkt for Sola-spillerne lørdag. Det er mer de taktiske elementene Sola rekker å jobbe med utenfor banen før avkast klokken 13.45 i søndagens NM-finale mot Vipers.

For andre gang på tre sesonger har Steffen Stegavik ført Sola til finalen, men den store forskjellen er forberedelsen. Sist gikk det rundt et halvt år mellom semifinalen og finalen på grunn av koronapandemien og strenge restriksjoner. Nå er det under 48 timer mellom kampene.

– Det er det som er vanskelig, vi får ikke trent på tingene vi viser. Det er god øvelse inn mot en eventuell «Final4» i Europa, og mesterskap med landslaget. En god læring for jentene, sier Stegavik til RA.

Tøff motstander

Finalemotstander Vipers er suverene i Norge, og har ikke tapt én seriekamp siden 2019/20-sesongen. Det er bortimot en umulig oppgave som venter gultrøyene i Sør Amfi søndag, der topphåndballen er samlet til Final8-turnering med de fire gjenværende lagene på kvinne- og herresiden.

– Er Vipers helt umulige å slå, eller har dere en sjanse?

– I håndball har man alltid en sjanse, men jeg skulle gjerne hatt fullt lag. Et fullt Vipers mot et skadeskutt Sola gir ikke gode muligheter. Jeg tror vi får et skjerpet Vipers mot oss. Vi må spille over evne og ha flere gode redninger for å være i nærheten, sier Stegavik.

Guro Berland Husebø og Sola får kort tid til å forberede seg. (Christoffer Andersen/NTB)

Vipers fikk nemlig en tøff semifinale mot Byåsen, som ble overraskende jevn og til slutt endte med 32-29-seier. Sola-treneren tror derfor Vipers vil være ekstra påskrudd til finalen.

Den spilles uten Solas landslagsspillere Camilla Herrem (gravid) og Kristina Sirum Novak (syk).

Møte lørdag kveld

– Hva er planen for å slå Vipers?

– Det jobber vi mye med, og har møte lørdag 19.30. Vi jobber med planen nå. Vi må satse på et par ting i kampen. Det må vi gjøre. Vi kan ikke stoppe Vipers med å spille normalt, sier Stegavik.

Sola har også støtte på tribunen i Arendal, noe som viste godt igjen da Storhamar ble beseiret fredag. Klubben arrangerer nemlig sponsortur til finalehelgen.

Det fører, sammen med at det ikke finnes koronarestriksjoner, til at finalestemningen blir en helt annen enn da lagene møttes til finale i Stavanger Idrettshall i 2021.

Stegavik gleder seg til finalearrangementet.

– Nå blir det full hall og et show rundt det hele, sier han.

