Har ikke Europa-bonus

For bare få år siden var sponsorbonuser for sportslige prestasjoner, medaljer og sluttspill ikke et tema hos Sola. Så begynte ting å skje. Markedssjef Siri Forgaard har tatt noen grep, men det kan komme flere.

– Det jeg kan si er at vi har bygget inn sponsorutbetalinger i nye og reforhandlede avtaler de siste årene. Dette gjelder likevel kun ved seriemedaljer og deltakelse i NM-finale, sier Forgaard til RA.

Hun påpeker at det uansett ikke er snakk om millionbeløp. Så stor er ikke økonomien rundt klubben.

– Men det er kjærkomne tilskudd om vi skulle klare å utløse noe av disse.

Tredelte inntekter

Om Sola unngår å tape med 14 mål i siste kamp mot Nykøbing Falster på lørdag i European League, er de også klar for kvartfinale for andre år på rad. Det er klart etter borteseieren mot Podravka søndag.

– Utbetalinger for å klare det er også noe vi må vurdere i avtalene mot neste år. Etter fjoråret var vi også klar over at vi kunne bite fra oss i Europa, sier Forgaard.

Det som vil gi noen kroner ekstra nå er seier mot Storhamar i NM-semifinalen om to uker og dersom klubben tar nok en medalje i serien.

Likevel er det mulighet for en liten pluss på eventyret i Europa. Inntektene her er tredelte. Det handler om tilskudd fra Norsk Topphåndball, inntekter fra billetter og kiosk – samt det klubben klarer å selge av sponsorater. Utbetalingene fra EHF er knapt merkbare. Dette er definitivt ikke fotballens verden.

Med et sponsornettverk som har vokst fra 42 til over 90 siden 2019 er det likevel muligheter for at det ikke skal bli et tapsprosjekt å delta i European League.

Svein Gaute Hølestøl og Siri Forgaard i Sola HK (Rinka Duijndam)

Foruten utgiftene med LED-skjermer i Stavanger idrettshall kan klubben selge åtte eksponeringer som er delt i tre kategorier prismessig.

– I fjor var det fritt fram, men nå er det kommet en begrensning der, forteller Forgaard.

Klubben kan selge inn dette i flere omganger etter hvert steg videre de tar.

– Hvor attraktivt er det for sponsorer som ofte er lokale med Europa?

– TV-tid mot Podravka gir ingen direkte link med å være profilert på drakt. Å være med i Europa gir likevel mer folk på kampene og mer synlighet i media, sier Forgaard.

Spillerne får ikke bonuskroner

Samtidig som Sola nå vil se på mulighetene for å få inn noen kroner ekstra også for prestasjoner i Europa er det foreløpig ikke slik at spillerne får noen inntekter direkte knyttet til det. Prestasjonsbonuser er vanlig i idretten, men Sola har det foreløpig ikke.

– I dag er det ingen her som har bonuser bakt inn i kontraktene. Vi har ikke vært i situasjonen hvor det har blitt aktualisert før nå, sier daglig leder Svein Gaute Hølestøl.

Han jobber nå for øvrig med å skru sammen stallen til neste sesong. Nylig signerte kaptein Martine Wolff ny avtale. Flere andre kommer fort etter.

Spillere som Maja Magnussen og Live Rushfeldt Deila er også på utgående avtaler. Samtidig er keeper Rinka Duijndam på en kontrakt med opsjon for en ny sesong. Klubben planlegger for å ha henne med videre, men håper også å få noen andre på plass snart.

– Vi er i gang med samtaler med de på utgående avtaler. Noen har vi kommet lenger med enn andre. Det er ikke stengt noen dører noen veier. Vi har god dialog med gruppen. Så tar vi dette så raskt som mulig, sier daglig leder Hølestøl på telefon fra Kroatia.

Neste oppgave for laget er i serien onsdag. Da står Romerike Ravens for tur.

