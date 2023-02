Stavanger får håndball-VM

– Vi gledet oss stort til å spille mesterskap på hjemmebane i 2020. Pandemien satte en stopper for den drømmen, men nå får vi endelig sjansen. Å spille VM på hjemmebane blir en drøm som går i oppfyllelse for oss alle. Jeg håper folk blir med på festen og heier oss fram både i Stavanger og Trondheim. Jeg har i alle fall begynt nedtellingen til advent, sier Håndballjentenes landslagskaptein Stine Bredal Oftedal til handball.no.

To av gruppene i den innledende runden skal spilles i Stavanger, som er én av to norske byer som er med på det spredte mesterskapet. Både danske og svenske byer blir arrangører i tillegg.

– Både Stavanger og Trondheim er godt i gang med planleggingen, og flere av de frivillige som var med i 2020 har allerede meldt interesse for å bidra i dette mesterskapet. Vi håper flere frivillige strømmer til og har lyst til å være med på å skape håndballmagi på norsk jord i desember. Vi regner med å åpne for frivilligregistrering rundt 1. mars, sier Norges Håndballforbunds prosjektleder for VM, Kia Haftorn Otnes.

– Arbeidet med planlegging og organisering av mesterskapet er godt i gang både i Stavanger og Trondheim. De lokale organisasjonskomiteene var samlet i januar for å etablere et best mulig samarbeid. I tillegg vil jeg berømme Stavanger kommune og Trondheim kommune for velviljen og tilretteleggingen så langt. Vi ser fram til fortsettelsen, sier Otnes.

Mesterskapet kan gi en mulighet for lokale spillere å delta i et mesterskap på hjemmebane. Blant dem er landslagsveteran Camilla Herrem og Sola-bakspiller Kristina Sirum Novak. Sistnevnte tok EM-gull i mesterskapsdebuten i november 2022. Herrem sto over EM grunnet graviditet.

Det er første gang siden forrige årtusen, nærmere bestemt 1999, at VM arrangeres i Norge.

