Sola-tap som var akkurat innenfor

Sola reiste til Debrecen i Ungarn for å møte DVSC Schaeffler uten både en gravid Camilla Herrem og landslagsspiller Kristina Sirum Novak som er syk. Likevel klarte de lenge å henge på hjemmesterke DVSC.

Forutsetningene før oppgjøret var at Sola ville være klare for kvartfinale for andre sesong på rad i EHF European League med seier, men det ville seg ikke.

Kom bakpå

Gultrøyene kom bakpå i første omgang, men en sterk avslutning ga 13–13 og uavgjort til pause.

Lagene fulgte hverandre utover i andre omgang, men på slutten klarte hjemmelaget å dra fra foran et entusiastisk hjemmepublikum på 2100 tilskuere.

I det første oppgjøret mellom de to lagene i Stavanger vant Sola med 30–25 og med tap kun fire mål i Ungarn er Sola bedre enn DVSC på innbyrdes oppgjør. Det kan få betydning ved poenglikhet mellom lagene.

– Det kan få betydning til slutt. Nå har vi dem på innbyrdes, men her blir det fort innbyrdes mellom tre lag. Vi må tenke litt lengre, advarer trener Steffen Stegavik.

Bør vinne i Podravka

Forutsetningene nå for veien videre er sannsynligvis ganske greie.

– Nå må vi ned til Podravka og ta to poeng. Uansett vil vi ha en matchball i siste kamp mot Nykøbing Falster, men vinner vi mot Podravka har vi litt å gå på i forhold til seier i den siste.

Stegavik mener Sola gjorde en god bortekamp tross alt i det som var en heksegryte i Debrecen.

– Det var skikkelig kul stemning og en gjeng på tribunen som sang hele tiden. Samtidig var de ikke usportslige. Det var en god opplevelse. Likevel er det som det er med dommere og hjemmefordel. Vi fikk passivt mot oss i overtall etter 15 sekunder. Det blir litt 60-40-dømming, men det er sånn det er. Det er greit nok, sier Sola-treneren.

Han mener mye handlet om marginer mot på slutten.

– De scoret fire-fem raske mål helt på tampen. Da gikk kreftene ut.

At Sola spilte jevnt mot et lag som nylig ga Györ trøbbel mener han forteller mye. Spesielt med tanke på at Sola manglet begge sine to norske landslagsspillere. Kristina Novak blir ikke frisk etter sykdom og det bekymrer selvsagt litt,

– Det holder på å finne ut hva det er, men vi har ikke fått noen endelig diagnose. Hun er slapp og har ingen krefter. Så synes jeg vi har spilt godt uten henne også. Vi vant i Molde uten henne på banen. Dette var også en solid bortekamp.

Sola leder dermed fortsatt Gruppe C etter fire av seks kamper med seks poeng – uansett utfallet av Podravka Nykøbing Falster søndag.

---

FAKTA

Håndball, EHF European League Gruppe C

DVSC Schaeffler – Sola 25–21 (13–13)

Hodos Imre Sportcsarnok, Debrecen, 2100 tilskuere

Sola: Ine Skartveit Bergsvik, Amalie Frøland, Rinka Duijndam – Guro Berland Husebø 4, Maren Eiken Ravndal, Martine Wolff, Kaja Horst Haugseng 1, Lene Kristiansen Tveiten 4, Frøydis Wiik Seierstad 1, Maja Magnussen 3, Kristiane Knutsen 4, Live Rushfeldt Deila 4, Martha Barka, Merlinda Qorraj, Hege Holgersen Danielsen.

Utvisninger: DVSC Shaeffler 5x2 min. Sola 4x2 min.

---