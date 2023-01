Ny lokal spiller til Sola Håndball

Det melder Sola Håndball i en pressemelding onsdag.

Eiken Ravndal gleder seg til å ta del i REMA 1000 ligaen og få erfaring i Europaliga.

– Da Steffen ringte og spurte om jeg ville spille i eliteserie og Europaliga for Sola dette halvåret ble jeg veldig glad. Dette er noe jeg alltid har drømt om. Med en støttende samboer og familie ble det ikke noe vanskeligere å takke ja til tilbudet. Håper jeg kan bidra positivt både på og utenfor banen, og ser utrolig fram til å bli en del av Solagjengen, sier hun i pressemeldingen.

Eiken Ravndal har et tosifret antall sesonger bak seg i Ålgård, og har vært en av klubbens flittigste målscorere. Hun er en kontringssterk kantspiller, og sammen med Guro vil de bekle venstrekanten videre i sesongen.

– Gode kvaliteter

Trenerteamet er fornøyd med å få #4 med i troppen.

– Maren er en spiller jeg har hatt i loopen siden jeg tok over som trener i Sola. Venstrekant er en tøff posisjon å komme inn på, men nå med en ledig plass er det riktig å hente henne nå. Hun har vist at hun har gode kvaliteter som spiller, og holder ett godt nivå i første divisjon. Nå skal hun få komme seg i form etter graviditet, og bli en god bidragsyter hos Sola i resten av denne sesongen, sier Steffen Stormo Stegavik.

– Guri Fjellstad Nikolaisen blir dessverre ikke å se i Sola-drakt videre. I begynnelsen av desember fikk hun en kneskade, som medfører at hun har dratt hjem til Bodø for opptrening. Vi takker for hennes tid i Sola, og ønsker lykke til med opptrening, skriver Sola Håndball i pressemeldingen.