Slik vil de utvikle Viking videre

Maspalomas — Trenerduoen går på sin fjerde sesong som hovedansvarlige i Viking. Det startet med en imponerende bronse i 2021. Så raknet Viking halvveis i 2022. Den lokale trenerduoen slo tilbake med ny poengrekord for klubben i 2023. Likevel var det ting som ødela totalen litt i fjor. Den svake poengfangsten i oktober kostet medalje.

Totalen er etter hvert ferdig evaluert. Lunde Aarsheim peker umiddelbart på det positive først. En skal ikke kimse av en poengrekord. Da har de fått til noe. Samtidig varierer det fortsatt litt for mye. I fjor fikk de svakt betalt i starten, veldig godt betalt midtveis – og mindre godt betalt på tampen. I alle fall om en ser ut ifra spill, sjanser og dominans.

At det sporet av har først og fremst åpenbare grunner slik de ser det.

– Det er flere grunner, men David Brekalo spilte kun en 90-minutter i den svake perioden. Det spiller inn, sier Lunde Aarsheim.

– Vi manglet også andre spillere. Som Nicholas D’Agostino. Klart du merker det når tre-fire landslagsspillere er ute. Hadde ikke det skjedd ville vi garantert endt opp nærmere Glimt, sier Jensen.

Best i 28 kamper

Duoen peker på noen fakta som er underbygget med statistikk. Kun to ganger i 2023 var ikke Viking det beste laget på banen sett ut ifra vanlige analytiske parametere. Viking dominerer mot de fleste. Jensen setter også fingeren på problematikken rundt å score først.

– Vi tok ledelsen i 15 av 30 kamper. Av disse vant vi 13 og spilte to uavgjort, sier Tananger-karen.

I år skal det som er bygget opp først og fremst forsterkes. Intensitet er et av nøkkelordene som allerede er dratt fram. Samtidig erkjenner begge at planer kan måtte endres noe. Om du tar bort to-tre av nøkkelspillerne er det en gang slik.

– Er det mulig å følge opp 2023 om det skulle bli enden på visen?

– Det er mulig, men det kommer an på hvor mye tid du eventuelt får til å drille et nytt lag. Noen sesonger blir en form for «rehab» år. Andre ganger er du god fra starten, sier Jensen.

– Jeg føler vi har skapt gode lag som kan utfordre to ganger nå. Det første året og i fjor, sier Lunde Aarsheim.

Prosjektet deres handler om at Viking skal være et stabilt topplag. Over tid. Da vil mulighetene til å kanskje vinne noe komme av seg selv.

Her ønsker de å styrke laget

– Hva er bestillingen deres til klubben i år om stallen skal styrkes?

– Det avhenger selvsagt av hvem som forsvinner, men vi har sagt en offensiv spiller og en forsvarer. Så er vi veldig opptatt av å utvikle videre de vi har, sier Lunde Aarsheim.

– Hvem tar steget i 2024?

– Sondre Auklend viste noen veldig gode takter i høst. Simen Egeskog-Kvia ser også bra ut, sier Lunde Aarsheim.

– Det blir spennende å følge Edvin Austbø også. Samtidig er det litt tidlig i oppkjøringen til å spå, mener Jensen.

Det hadde vi gjort igjen! Vi har såpass respekt for våre kollegaer i Eliteserien at vi vet at de vet hvordan vi spiller uansett. Dette var mer for å opplyse fansen. — Bjarte Lunde Aarsheim

Nøyaktig hvordan Viking vil framstå i år gjenstår å se. Noe av endringen vil komme naturlig med Joe Bell inn som anker. Hva som vil skje avhenger litt av hvem som er på banen. Duoen peker på det som et eksempel. Hvordan laget ser ut når de vinner ballen er et annet.

– Hvor kommer de store endringene i fotballen de kommende år?

– Mer fart og mer fysikk, mener Jensen.

– Keeperrollen vil nok også endre seg og utvikles, spår Lunde Aarsheim.

– De fleste er etter hvert godt skolerte taktisk. Mange lag kan stable på beina et lag som ligger dypt for å ødelegge. Så handler det om å få fram spillere med X-faktor. De som kan utfordre, produsere og bryte opp. Vi slet mange ganger med dette i fjor, sier Jensen.

Spillestil i utvikling

Duoen har laget seg et dokument over Vikings spillestil. Da arbeidet startet opp var det på en side.

– Nå er det 119, sier Jensen.

Nye sider legges stadig til også. Dokumentet ble mye omtalt på «Fotballpunch» hos TV2 i fjor. Viking ledet serien. Trenerne tegnet opp og forklarte om spillestilen til Viking. Blant annet om hvordan Sondre Bjørshol ofte står skyhøyt. Etterpå gikk det nedover raskt.

– Angrer dere? Viste dere alle kortene her?

– Det hadde vi gjort igjen! Vi har såpass respekt for våre kollegaer i Eliteserien at vi vet at de vet hvordan vi spiller uansett. Dette var mer for å opplyse fansen, sier Lunde Aarsheim.

De er kanskje ikke Ringo, John og Paul, men Bjarte Lunde Aarsheim, Morten Jensen og Stig Vik Nedrebø har ansvaret for noe av det mest populære Stavanger har å by på. Nemlig Viking. (Espen Iversen)

– Er hverdagen blitt vanskeligere som et topplag, med motstandere som i større grad legger opp spill etter dere?

– Uten tvil! Veldig mange lag gjorde det i fjor, sier Jensen.

Hvorfor Viking ofte slipper inn mål først, selv om de dominerer, har ikke duoen noen veldig god forklaring på. Noe er tilfeldig. Kanskje handler noe om at sjansene blir større ved kontringer. De to kjenner likevel på at marginene litt for ofte er imot. Et skudd ut av intet i krysset. En dødball.

– Hvorfor scorer de så ofte på sin første sjanse og ikke den tredje? spør Jensen.

Uansett er det liten tvil om at Viking må få ned antallet baklengsmål totalt. Selv om de ofte kommer i bulker. Gjerne fire og fem i slengen. Ofte mot de bedre lagene.

– Skal du vinne ligaen må du nok ned mot 30 innslupne, sier Jensen – samtidig som Lunde Aarsheim bedyrer at de jobber konstant med problematikken.

Likevel ligger det i deres natur at de heller vinner 4–3 enn 1–0. Det er bare slik de er.

– Så ser du også på fotballen generelt at det scores mer nå enn før. Alle vil spille offensivt, påpeker Jensen.

– Hvilken formasjon benytter egentlig Viking seg av?

– 4-3-3, kommer det kontant fra Lunde Aarsheim.

Når RA utfordrer trenerne på at de ikke gjør det offensivt henviser de til tendensen i hele Europa. Fotballen er blitt flytende. Formasjon er bare tall.

At lag som Glimt og RBK, to av de største maktfaktorene i norsk fotball, har hatt styrevedtak på en formasjon bryr de seg ikke om. Duoen henviser til at Molde også har dominert – uten å ha dette. De mener også at det er store variasjoner innad i måten Glimt spiller.

– Tidene har endret seg, slår Jensen fast – og fortsetter:

– Vi var på besøk i Brentford og Thomas Frank før jul. Da tok vi opp med ham at vi hadde fått kritikk for å variere for mye. Også han fnøs litt av det. De fleste lag har nå to helt forskjellige formasjoner de behersker omtrent like godt, avslutter Jensen.

