Mørke skyer i solen for Viking

Maspalomas — At Markus Solbakken ble solgt til Sparta Praha var helt etter klubbens plan. Erstatteren var på plass allerede i Joe Bell og klubben måtte ha inn penger.

Det som er mer i kategorien kanskje i spillerlogistikken til Erik Nevland og co. er et salg av David Brekalo. Klubben har håpet å beholde ham til etter EM-pausen i sommer – selv om de vet at det også kan bli et salg nå i vinter.

At signalene rundt spilleren nå er at han ønsker seg bort i dette vinduet, muligens til et eventyr i USA, er mer uventet. Brekalo har hele tiden sagt at en klubb fra en topp-fem-liga er målet. Nå virker han å ha snudd.

Forholdet Viking neppe har regnet helt med er at Zlatko Tripic også nå kan være på vei bort. Aftenbladet skrev for et par dager siden at det jobbes hardt i kulissene for å få solgt kapteinen og talismanen. Et siste utenlandseventyr, og pengene som følger med, frister. Både Tyrkia, USA og Midtøsten nevnes som mulige destinasjoner.

Det siste virker også å ha tatt fansen fullstendig på sengen. De så overhodet ikke for seg at mannen som nærmest har blitt en moderne Viking-legende kanskje skal bort igjen.

LES OGSÅ: Stortalent vraker Viking

Tripic selv har samtidig aldri sagt noe annet enn «man vet aldri i fotball» når vi journalister har spurt ham. I så måte har han faktisk ryggen ganske fri. Til tross for at mange nærmest har tolket ham dit hen at han har sverget evig troskap til klubben etter at han kom hjem fra Göztepe.

Det som er sikkert er at det ligger en potensiell landmine og venter inn i denne oppkjøringen. Fjerner du Tripic, Solbakken og Brekalo – samtidig – rives ryggraden ut av byggverket til Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim.

Dette er sentrallinjen. De tre kanskje viktigste spillerne.

Om ryggraden i et lag rives bort i ett og samme overgangsvindu sier det seg selv at det høyst sannsynlig betyr at man kan glemme toppstrid. Denne gjengen er nærmest uerstattelig etter norske forhold. Her må man eventuelt begynne å bygge fra grunnen av.

Fotballmessig betyr det også at klubben neppe kan fortsette med å spille fotball helt på samme måten.

Da RA snakket med Bjarte Lunde Aarsheim tidligere i uken fortalte han litt om planene for oppkjøringen. Viking skal i år ikke gjøre noen enorme endringer. Rammene ligger der. Det blir ikke som i fjor da man jobbet beinhardt innledningsvis på året med å sette et soneforsvar etter masse 3-5-2-lefling.

Det som skulle handle om å forsterke en del ting, som gjenvinning og overgangsspill, kan fort bli en langt mer komplisert øvelse.

Viking kan fort gå inn i sesongen med både Tripic og Brekalo på plass, men det kan også skje at begge er borte.

Om det skjer skal klubben få brynet seg. Kanskje enda mer enn de gjorde under krisehøsten i 2022.

Viking vil umiddelbart bli mindre attraktive for nye spillere. De lukter selvsagt lunten. Det tar fort mer tid å bygge opp det som var.

Det er bare en av mange selvforsterkende effekter som fort kommer i spill.

At Sondre Ørjasæter valgte Sarpsborg foran Stavanger blir fort det minste problemet til Viking.

NB! Viking ankom Gran Canaria uten Nicholas D’Agostino og Djibril Diop lørdag. Begge er syke og igjen i Stavanger. De slutter seg til treningsleiren så fort det lar seg gjøre. Det samme gjelder keeper Patrik Gunnarsson som er på landslagsoppdrag.

LES OGSÅ: Kissel til 500 poeng for Oilers