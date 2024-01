Derfor vil Brekalo bort nå

Maspalomas — Stopperkjempen er på vei tilbake fra lyskeoperasjon og var kun litt i aksjon med ball. Nå handler det bare om å bli frisk igjen slik at han kan bidra for fullt. Får han viljen sin blir det ikke i Viking når overgangsvinduet stenger 1. februar.

Han erkjenner overfor RA at han nå har et sterkt ønske om å bli solgt. Før ferien uttalte han at det ikke var noen krise om han måtte bli i Stavanger til etter EM. Nå har han brukt julen til å tenke.

– Jeg behøver noe nytt. En ny gnist. En ny motivasjon, sier Brekalo.

Endret på egne mål

Han bekrefter også at ligaer som kanskje ikke var målet hans i utgangspunktet derfor også er mer aktuelle.

– USA vil være interessant for meg nå, sier han – og bekrefter at han er fristet av Orlando-budet som kom nylig.

Nå har jeg prøvd lenge, men min kropp klarer ikke å vende seg til kunstgress. Det har også bidratt til at jeg måtte foreta en operasjon. Jeg veier nesten 90 kilo og tror ikke helt folk skjønner hvordan det slår ut. — David Brekalo

Brekalo er samtidig klar i talen på at han uansett ikke kommer til å slå seg vrang på noen måte om det nok en gang ender med at Viking sier nei til alt som måtte komme av framstøt.

– Hvis jeg må bli så er jeg profesjonell. Kontrakter er noe jeg respekterer.

Det finnes også en annen tydelig grunn til at han nå føler han må bort fra Viking. Det handler om underlag. Og egen kropp.

– Nå har jeg prøvd lenge, men min kropp klarer ikke å vende seg til kunstgress. Det har også bidratt til at jeg måtte foreta en operasjon. Jeg veier nesten 90 kilo og tror ikke helt folk skjønner hvordan det slår ut.

Sloveneren ser ned på den myke gressmatten på Gran Canaria.

– Dette er himmelen! Noe helt annet enn kunstgress. Etter treninger hjemme i Stavanger må jeg bruke en time til halvannen ekstra i etterkant for å strekke skikkelig og restituere kroppen. Det er bare for å få kroppen klar til neste økt. I lengden er det tungt, sier 25-åringen.

– Tripic en ikke-sak

Konfrontert med Brekalos uttalelser sier trener Bjarte Lunde Aarsheim følgende om situasjonen:

– Dette er egentlig helt etter den langsiktige planen. Vi får se hva som skjer.

Ifølge sportssjef Erik Nevland har det ikke skjedd noe mer konkret rundt David Brekalo etter at klubben sa nei til et bud fra MLS nylig.

Samtidig er han ikke den eneste spilleren som kan komme til å flytte på seg. Ifølge Aftenbladet jobbes det i kulissene for å få til et siste eventyr i utlandet for kaptein Zlatko Tripic. Markus Solbakken er samtidig solgt. Skrekkscenarioet til de fleste rundt Viking er utvilsomt at dette vinduet ender med at hele ryggraden i laget blir solgt.

Nevland steiler likevel litt når Tripic sin framtid bringes på banen.

– Det er e ikke-sak! Vi er ikke interesserte i å spekulere i noe som ikke er realiteter. Han har to år igjen av avtalen sin og er vår kaptein. Han er dedikert og glad i Viking. Det er vårt utgangspunkt her, sier Nevland.

Han skjønner at den siste nyheten preger omgivelsene rundt klubben. At det vekker følelser. Samtidig vil han ikke helt forholde seg til hva som skjer i kulisser.

– Det skjer sikkert ting i kulissene rundt 25 av 27 spillere, sier en litt oppgitt sportssjef.

