Berisha: – Har selvsagt vært en nedtur

Få har vært mer omstridt her i byen enn Molde-spissen og den tidligere Viking-kapteinen de siste årene. Trekantovergangen mellom de mørkeblå, Hammarby og Molde i fjor handlet om kinderegget. Økonomi, tittelambisjoner og mulighet for spill i Europa var sentrale ingredienser.

Så har ikke resultatet bitt like delikat som han håpet på. Sportslig sett har det buttet. Fire mål på totalt 28 kamper i alle turneringer har det blitt etter overgangen til de regjerende seriemesterne.

– Jeg skulle selvsagt sett at jeg i perioder hadde prestert bedre og levert flere målpoeng, sier Berisha til RA.

Han har liksom bare aldri kommet helt i gang. Skader har vært en faktor. I tillegg fikk han i starten en mer defensiv rolle der han skulle løpe hjem som en indreløper, men spille spiss i angrep.

Han har ingen problemer med å erkjenne det åpenbare:

– Det har selvsagt vært en nedtur. Det er lov å si. Jeg forventer mer av meg selv enn det jeg har levert. Skadene er ikke noen hovedårsak som jeg vil skylde på.

Selvkritisk Berisha

– Hvorfor har ikke Molde og Hammarby fått det samme ut av deg som Viking alltid virker å gjøre?

– Jeg ønsker ikke å gå så mye inn på de tingene før sesongen er ferdig, men vil ikke skylde på Molde. Jeg er selvkritisk. Det er jeg som må levere og steppe opp.

En av de viktigste grunnene til at Molde fristet var muligheten til å ta et seriegull og for et gruppespill i Mesterligaen. Nå ender nok denne sesongen med cupfinale og Europaliga-spill. Mye rart skal skje om det blir gull i rosenes by. Det innser også Berisha.

– Vi har åtte kamper igjen og skal spille mot Viking søndag. Det er ti poeng opp. Jeg tror nok vi skal konsentrere oss om å prøve å ta en medalje.

– Har prisen Molde betalte, og kontroversene rundt overgangen til Hammarby, gitt et ekstra press på deg?

– Nei. Egentlig ikke. For meg er presset jeg setter på meg selv mest sentralt. Jeg vil levere. Du vet selvsagt at du er blitt hentet for litt penger, men jeg ønsker å prestere uavhengig av det. Dette går på min personlighet. Jeg ønsker å levere varene uansett. Om jeg kom gratis hit hadde jeg vært like skuffet over å ikke få det helt til. Jeg ønsker å levere og gir alt uansett. Derfor skylder jeg heller ikke på andre enn meg selv nå, sier mannen med ti landskamper.

Etter at han forlot Viking sommeren 2022 hisset han på seg veldig mange rundt klubben. Spesielt Felt O raste. Han omtales nærmest konsekvent som «Slangen» og fikk mye pepper da han returnerte til SR-Bank Arena i vår.

– Gjør det litt vondt med din historikk i Stavanger, eller gir du blanke?

– Det med Felt O bryr meg ikke. Slike ting har jeg aldri tatt til meg. Meg og mine er det viktige. De som står meg nærmest. Hva andre folk tenker kan jeg ikke påvirke uansett. Hvorfor skal jeg bry meg?

Ville ikke trodd på gullstrid

Etter at Berisha dro kollapset Viking fullstendig. Laget gikk fra å være serieledere til et av seriens svakeste lag.

Så har det snudd fullstendig i år. Denne helgen reiser de mørkeblå til Molde som serieledere.

– Ville du trodd på det om noen hadde fortalt deg om denne utviklingen i fjor sommer?

– Nei. Jeg hadde ikke det. Samtidig tror jeg verken de som jobber i klubben eller spillerne hadde gjort det heller. De færreste hadde det.

– Hva er nøkkelen til at det har snudd så voldsomt for Viking?

– Jeg har sett noen kamper. Viking har utviklet spillet. Individene har også utviklet seg. Brekalo er helt King Kong bak der. Zlatko har vært steingod. De er mye mer solide som lag.

– Dersom du kunne satt deg i en tidsmaskin tilbake til sommeren 2022 – og tatt med denne kunnskapen – ville det påvirket dine valg?

– Jeg lever ikke livet mitt med å tenke så mye hvis og om. Valgene tas der og da. Skal du leve på den måten blir det et langdrygt liv!

– Håper du Viking tar seriegull?

– Selvsagt! Om ikke klubben jeg spiller for kan vinne ønsker jeg at Viking vinner. Jeg sa det samme til TV 2 nylig også. Jeg er glad i klubben. Det vet også de som er der.

Å kaste seg på noen odds vil han ikke, men Berisha anser mulighetene for at Viking tar sitt første gull på 32 år som gode.

– Store sjanser! De leder jo. Da er det slik med åtte kamper igjen. Viking er solide og vinner svært mange kamper. Et vanskelig lag å slå.

– Ser du for deg at du kommer til å spille for Viking igjen en gang?

– Jeg holder meg til det jeg sa for litt siden. Så langt fram i tid tenker jeg ikke. Om jeg spiller fotball etter kontrakten med Molde løper ut om tre og et halvt år vet jeg heller ikke. Tiden får vise hva som skjer.

Mange av de harde supporterne vil garantert være kritiske til hvor mange klubber Berisha har spilt for. Ikke minst er de kritiske til måten et par av overgangene har kommet på.

– Molde er vel den sjette klubben min som proff. Jeg er 29 år og begynte som 17-åring. Det er ikke et ekstremt tall. Det er slik fotballen er.

Berisha er egentlig kun selvkritisk til omstendighetene rundt én av overgangene.

– Brann til Viking. Den tar jeg, som jeg har sagt før også, på egen kappe. Resten av disse overgangene er det ikke jeg som har «skapt». Som fotballspiller har jeg ambisjoner. Jeg står inne for de andre.

– Hva tror du om Molde-Viking på søndag?

– At det blir tett og jevnt. Litt det samme som i den første kampen i Stavanger. Vi har ambisjoner om å steppe opp litt i forholdt til hvordan vi har sett ut i det siste. Prestere. Vise noe annet.

NB! Vetons storebror Valon er for tiden klubbløs etter at avtalen med franske Reims ble terminert like før det internasjonale overgangsvinduet stengte 1. september. Planen var å finne seg en ny klubb direkte i Europa, men Valon ble kneskadd på landslagssamling med Kosovo. Han er ute i alle fall i to måneder til og eventuelle overganger blir nok fort først til etter at han er frisk, opplyser Veton Berisha.

