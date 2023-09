Slik bør gullkoket håndteres mentalt

Stavanger — Heggebø, som i det daglige deler seg mellom Viking og Olympiatoppen, har en mastergrad i idrettspsykologi og coaching. Han kan mer enn de fleste om hvordan en skal håndtere en situasjon Viking og Stavanger ikke har opplevd på 32 år.

Noe av det viktigste er faktisk å omfavne det.

– Det er veldig gøy at det koker litt! Vi er først og fremst glade for å ha spilt oss i en slik posisjon. Det kommer ikke av seg selv. Dette er et lag som trener godt, jobber bra sammen og er gode som en gruppe. Så gjelder det å fortsette med dette. Nå må man stole på hverandre og egne ferdigheter. Så skal vi våge å drømme, men leve i nuet.

Et av de mest sentrale mantraene i Viking de siste årene har vært å kun rette søkelyset mot neste kamp. Blikket skal være siktet inn mot det man kan påvirke selv. Selv om gull nå er et uunngåelig tema er det å leve i nuet faktisk viktigere enn noen gang mentalt sett.

– Ikke bare en kamp av gangen eller trening for trening, men kanskje enda et hakk videre. Helt ned til situasjon for situasjon, sier Heggebø.

Selvforsterkende fellesskap

Etter noen år rundt Viking har spillerne langt på vei fått installert disse psykologisk verktøyene. Mentaltreneren roser måten spillerne bruker dem på.

– Mange er veldig gode til å jobbe med disse tingene. De tar det gjerne i plenum også. Nå må vi stå i det. Noe mer enn det kan vi ikke påvirke.

Hovedbudskapet er nemlig at tankekraften må samles mot det klubb og spillere selv kan gjøre noe med. Mekanismene som følger med en gullkamp må man faktisk leve med. Ingenting er kjekkere når det har kommet som en konsekvens av noe som er gjort rett over tid.

I fjor kollapset Viking som serieledere. Heggebø tror ikke det nødvendigvis kun handlet om spillere som ikke klarte å benytte seg av de rette mentale verktøyene. Her var det også mange ytre faktorer i spill. Som spillersalg og kamp på tre samtidige fronter.

Uansett har han utvilsom bidratt sterkt til å bygge opp igjen nedbrutte spillere etter fadesen i 2022.

– Det er en helhet her som stemmer nå. Blant annet i forhold til hvordan vi uttrykker oss. Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim er gode på det. Da er det lettere for andre å leve opp til det. Så er det mange flotte personer og spillere i garderoben, sier Heggebø.

Han peker på et fellesskap som forsterkes av at mange bidrar – og får følelsen av å gjøre det. Akkurat det berømmer han.

– Du så det igjen mot Sandefjord at to kom inn fra benken og leverte mål og målgivende. Det er en gruppe med mange med potensial for å være matchavgjørende. Når så mange er involverte, også innbytterne, skaper det et fellesskap.

Oppskrift for å håndtere press

– Er ikke presset, som nå kommer fra en hel by i form av håp om gull, noe av et helt annet kaliber og dimensjon enn hva denne gjengen er vant med?

– Både ja og nei. Omgivelsene tilfører ekstra press noen ganger, men det tøffeste presset legger vi på oss selv i det daglige. Ingen ønsker dette sterkere enn de som er involvert direkte. Den indre viljen til å være god ligger der. Det er det tøffeste presset.

Heggebø mener det en tydelig oppskrift på å håndtere dette også.

– Ved å bli litt bedre hele tiden. Det er arbeidstegningen. Så har vi selvsagt et uttalt mål om toppen i norsk fotball og er i nærheten av å være der vi ønsker. Da handler det om å stadig skape litt bedre forutsetninger. I alle ledd. Det har klubben vært gode på, over hele linjen, over tid.

Mentaltreneren viser til hvordan styret og ledelsen har lagt til rette med styrking av stall i sommer som et eksempel.

– Fellesskapsfølelsen det gir, hvor alle roller bidrar, skal ikke undervurderes.

– Er det ikke fare for at man lettere havner i forsvarsposisjon mentalt som serieleder – slik vi kanskje så på 2–0 mot Sandefjord og mot VIF?

– Det kan være en fare for det. Samtidig skal en også ha respekt for motstanderne. De er også gode. Så er noen i en annen situasjon enn Viking – som også genererer energi. Kampene lever sitt eget liv i siste tredjedel av sesongen.

Mentaltreneren er likevel tydelig på at desperate lag, som får henter kraft av å være i nedrykksstrid, er utenfor Vikings kontroll. De mørkeblå må tenke på seg selv og egne kvaliteter. Gjenskape de første 25 minuttene mot Sandefjord oftere. Da ender det som regel bra – selv om Viking er nær nedrykk på pausetabellen.

– Husk også at det holder å lede en fotballkamp én gang. Det er til slutt.

De siste åtte seriekampene innledes i løvens hule. Mot Molde på bortebane. Vinner Viking der også er avstanden ned til fjorårets seriemester på 14 poeng med sju kamper igjen. En plass i Europa neste år vil da langt på vei være i boks allerede.

Samtidig er det nå det er ekstra viktig å nyte det som skjer. Reisen er på mange måter målet.

– I dette laget ønsker vi å ha det gøy på veien. Dette skal kunne kombineres med det harde arbeidet. Vi skal leve i nuet og nyte reisen. Det er vi nøye på. Da er det viktig å tenke at garderoben skal være en fin plass å være. At det gir oss noe. Dette har vi ønsket å bygge inn i kulturen.

– Hvor viktig er det mentale i denne serieavslutningen?

– Så viktig som vi gjør det. Om vi retter blikket mot konsekvenser vil det gjøre det veldig viktig. Hjernen må drifte minst mulig og kortest mulig. Da har vi gode forutsetninger. Det er kanskje det som er tøffest med dette. Vi vet hva som kreves i de siste kampene. Det er vanskelig å levere stabilt over tid, men vi klarer det sammen.

Mentale råd til fansen

Det er nok ikke bare spillerne som kjenner litt på at Viking nå står på terskelen til det helt store. De som holder med klubben har levd så lenge uten en reell tro på det helt store at en nå kan se det slå ut i alle slags forskjellige retninger.

Noen er livredde for gullsnakk og vil ikke “jinxe” det.

Andre sier rett ut at de drømmer om kamp om 6.-plasser. Det er lettere å håndtere. Felles er uansett et voldsomt kollektivt håp om å nå toppen igjen.

– Hva er ditt råd til fansen for å håndtere det som nå skjer?

– De som drømmer seg tilbake til 6.-plasser vet jeg ikke om det er håp for, sier Heggebø – og ler godt.

Han er også klar på at fansen kan spille en stor rolle. Det er forresten lov å drømme om det helt store nå.

– Det aller beste man kan gjøre er å støtte oss! Kom på kampene og bidra med gode ord. Der kan alle vi rundt faktisk påvirke på en veldig viktig måte.

Vær så vokal og høylytt som mulig. I 90 minutter! Spillerne sier selv at det hjelper veldig. — Frank Heggebø

Heggebø vet selvsagt godt at å ha mange og høylytte supportere er ikke bare er rent mental. Den spiller også over i det fysiske. Forskning viser at hjemmebanefordel i fotball er høyst reell. Testosteronverdiene til spillerne går opp. Det blir nesten som et slags naturlig EPO å regne.

Valfartene til bortekamper i det siste vil også hjelpe i så måte.

– Vær så vokal og høylytt som mulig. I 90 minutter! Spillerne sier selv at det hjelper veldig.

Vikings mentaltrener oppfordrer også fansen til å nyte reisen nå – samme hvor den ender.

– Som supporter skal en nyte spenningen. At Viking er tilbake i toppen av norsk fotball. Nå skal vi pushe dette helt til døren. Så får vi telle opp til slutt.

