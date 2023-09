Stengte toglinjer før Viking-Sandefjord: Slik kommer du deg på kamp

Det passer flere Viking-supportere dårlig. De mørkeblå leder Eliteserien og ekspertene spår gull i Jåttåvågen, men den første av de ni siste kampene er mot Sandefjord søndag klokken 17.00.

– Siden dette bruddet er så omfattende og dekker hele Jærbanen og Sørlandsbanen, bruker vi alt vi kan av busser for å dekke normal trafikk. Vi prioriterer å ha nok til å dekke vanlig trafikk og har ikke kapasitet til å sette opp ekstra tilbud til Viking-kampen, sier Go-Aheads kommunikasjonsansvarlig Oda Riska til RA.

De holder jernbanen stengt fra fredag 22. september til mandag 25. september.

Vikings Frida Gloppen forteller at det blir ganske lik situasjon som da de møtte HamKam tidligere i år. Også da var jernbanen stengt.

– Vi har hatt dialog med Go-Ahead for å sørge for at de setter opp busser som dekker opp kapasiteten fra togene, sier Gloppen.

Frida Gloppen i Viking forteller hvordan folk kan komme seg på kamp. (Kristoffer Knutsen)

Hun forteller om flere muligheter for hvordan man kan komme seg til SR-Bank Arena søndag ettermiddag:

Finne parkeringsplasser i området.

Klubben åpner parkeringsområdet ved Superwash.

Sykkel.

Rutebuss.

Når det gjelder rutebussene har Viking tatt grep. Det er allerede gratis buss for innbyggerne i Stavanger, men de prøver å gjøre det mer tilgjengelig rent kapasitetsmessig.

– Vi har vært i kontakt med dem som kjører for Kolumbus slik at de stiller med flest mulig leddbusser. Da blir det forhåpentligvis enklere for folk, sier Gloppen – som også kommer med en anbefaling:

– Folk må planlegge, og helst i god tid. Tenker folk litt alternativt og er litt tålmodige vil det gå fint.

