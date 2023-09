Derfor tror ekspertene på Viking-gull

Etter en fotballhelg der ting har gått hett for seg på tribunen og Vikings vei på banene står de mørkeblå alene på toppen av Eliteserien med 48 poeng. Ned til Bodø/Glimt er det to poeng med ni kamper igjen å spille.

– Hvorfor mener du at Viking leder serien?

– De har gjort en fenomenal jobb over flere år som har satt dem i en utrolig gunstig prestasjon. Det at de var gjennom noe av de samme i fjor har de tatt lærdom av. Da var de på topp, men fikk det ikke til. Nå har de en bredde i stallen som gjør at de kan endre kamper fra benken. Jeg er stum av beundring for det Viking holder på med, og synes det er vanvittig moro at en så stor klubb fra en så stor by kjemper om gullet, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen til RA – og legger til:

– Det å gå i byen i timene før kampen var veldig bra. Det var ingen truende eller dårlig stemning der tross hendelsen på tribunen.

Tidligere Viking-keeper Erik Johannessen er også klar i talen.

– For de er det beste laget i Norge for tiden. Jeg går ikke på stadion siden vi trener parallelt med kampene, og kommer til å gå igjen når jeg ikke er aktuell for Hinna lenger, men de har en fantastisk stall med god dekning på alle plasser. De er solide. Bredden i laget er nesten som i steinalderen da jeg spilte, sier Johannessen.

[ Tribunevolden i Hauesund: Slik svarer Viking-sjefen ]

Vikings bredde

– Tror du folk i Stavanger kan forberede seg på gullfest?

– Folk har allerede begynt å forberede seg i hodet og snakker om gull. Det som er viktig for Viking er å bare se framover. De må ta den neste kampen først. Ingenting blir historie så fort som fotball. Nå er det Sandefjord som teller for Viking. De slåss også, så Viking har igjen ni seriefinaler. Alt er i deres hender, sier Erik «Måmann».

– Jeg tror ikke planleggingen fra Vikings styrke har begynt riktig ennå. Bodø/Glimt skal spille kamper i Europa, som begynner denne uken. Viking har et greit program og vil være favoritter mot alle – utenom Molde borte. Viking er favoritter til å vinne gullet, slår Mathisen fast.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen har Viking som favoritter før de ni siste seriekampene. (Jørn H. Skjærpe)

TV 2-eksperten peker på midtstopper Sondre Langås som et godt tegn på hvorfor Viking er i posisjon til å ta gull. Bredden de mørkeblå har i stallen gjør at spillere kan bli skadet, som lørdag da både Gianni Stensness og David Brekalo satt på tribunen.

Det ble tre mørkeblå poeng selv uten det som ofte har vært referert til som Norges sterkeste stopperduo.

– Hvis det ikke bli gull, har Viking tapt noe da? Jeg synes ikke det. Bodø/Glimt har noen spillerlønninger Viking ikke er i nærheten av, sier Mathisen.

– Hva mener du Viking må gjøre for å holde på tabelltoppen helt inn?

– De må fortsette. De har en rekke, hvis man ser bort fra Vålerenga-kampen, som har vært et eventyr. Det virker som at de nyter situasjonen og koser seg med å være der. Jeg synes de har en fin tilnærming til det, og noe forfriskende med Viking som klubb. De er folkelige og tar ting med godt humør. Fleiper med gullkampen. Det er nok av kjedelige klubber i Norge, Viking er ikke en av dem. Jeg tror flere i Norge heier på Viking. Det kommer av at Bodø/Glimt har vært suverene over tid, sier Mathisen.

– Det er det forslitte uttrykket at det ligger i deres hender. Hvis de fortsetter å vinne nytter det ikke hvor mange poeng Bodø/Glimt tar. De må bare fortsette på det vinnersporet de var på fram til uavgjorten. Det er vanskelig når alle vil ta deg. Sånn var det i steinalderen også. Alle skulle ta oss i 1974, og ville slå oss. Sånn har Viking det nå. Enten det er Sandefjord eller Aalesund blir det tøft. Et gullag skal ha det tøft, og være tøffe, sier Johannessen – som har rikelig med gullerfaring etter seks seriemesterskap med de mørkeblå.

Viking-legenden Erik Johannessen kommer med noen klare råd til spillerne som kjemper om gull. (Kristoffer Knutsen)

[ Kommentar: Bare å slippe løs gullrekken ]

Mener Viking kan tåle feilskjær

– Viking leder med to poeng ned til Bodø/Glimt. Er det nok?

– I mine øyne holder jeg Viking som knepne favoritter. Bodø/Glimt skal spille Europa og NM-semifinale. De har ikke vært på sitt beste, heller ikke på Lerkendal, sier Mathisen.

– Ja, hvis de vinner resten selv. De kan til og med spille en uavgjort. De må kun tenke på seg selv og det de skal gjøre. Vinner de resten er det klart, men det er mange skjær i sjøen som skal passeres, sier Johannessen.

– Hva har overrasket deg mest med Viking i år?

– Måten de har reist seg på etter det som var en skuffende avslutning på fjorårssesongen. Det var tvil om trenerne og Erik Nevland, men de har vært tro mot det Viking har stått for og med de folkene de har valgt. Det at det er så mange lokale i ledelsen, trenerbenken, banen og markedsavdelingen tror jeg gjør at hele regionen er blitt glad i Viking som klubb på alle måter. Det er ikke bare at Zlatko Tripic skrur ballen i lengste, men hvordan folk møtes. Der synes jeg Viking er i en egen klasse for tiden, sier Mathisen.

– Jeg ser alt som er på TV, og det som har overrasket meg er at de ligger der de gjør. De har bra trenerduo, godt støtteapparat og alt rundt dem ligger godt til rette. Alt som skal ligge til rette for å ta gullmedalje. Det er ikke bare det på banen som må stemme for å ta gull. Så har de selvsagt gode fotballspillere, det er de som skaffer poenget. Nå er de på en bølge, og da er alt veldig «lett». Så har du all galskap som følger laget fra by til by. Det er imponerende å se hva supporterne mobiliserer, sier Johannessen.

– Hvilke fallgruver finnes for Viking nå?

– De har ikke stått i en gullkamp på denne måten før. Det er noe annet å kjempe om gull i november enn mai. De kommer til å kjenne på nervøsitet og spenning, i en situasjon Bodø/Glimt har vært før. Det kommer til å være endringer, og Bodø/Glimt går nok ikke gjennom uten å avgi poeng. Så Viking kan tåle noen feilskjær, sier Mathisen.

– Ta gullet for gitt, men det gjør de ikke. Det er voksne folk. De kan tenke det er rosenrødt og går av seg selv, men det gjør ikke det. De må investere noe, og den investeringen de gjør de neste kampene vil gi tilbakebetaling i desember, slår Erik Johannessen fast.

Vikings neste kamp er søndag. Da kommer Sandefjord til SR-Bank Arena.

[ Tripic: - Har vunnet noe uansett i år ]