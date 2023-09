Tribunevolden: – Alle miljøer som vokser får voksesmerter

Før Vikings bortekamp mot FK Haugesund brøt det ut basketak mellom Viking-supportere på bortefeltet og FKH-supportere i en leilighet rett over feltet.

Videoer har versert i sosiale medier av hendelsen.

– Vi vet ikke så mye foreløpig, men har fått innspill fra folk som er til stede. Vi har lyst å prate med alle involverte, og har hatt noen møter allerede. Så får vi se hvordan det utvikler seg, sier daglig leder Eirik Bjørnø til RA.

Haugesunds Avis omtalte saken søndag. Til avisen sier politiets arrangementsleder Joachim Strand følgende:

– Vi kjenner til at det var en kortvarig konfrontasjon som det for oss er usikkert hvorfor oppsto. Det endte med at en bortesupporter ble dyttet ned fra taket. Det er ukjent for oss om det oppsto skader. Politiet holdt seg etter dette ved leilighetene over Haubo-tribunen.

Vikinghordene-leder Roar Åkerlund forteller avisen at det gikk bra med Viking-supporteren på videoen som ble dyttet ned fra balkongen.

– Det har gått greit med ham. Igjen: Hovedproblemet er at det er lagt opp til at denne situasjonen i det hele tatt kan oppstå, sier Åkerlund.

Viking tar grep

I takt med Vikings enorme supportervekst har det vært flere uønskede hendelser. RA skrev om medaljens bakside i juli. Maskerte menn har hatt uønsket atferd i Jåttåvågen, og det har vokst fram en casuals-kultur med supportere som møtes for å slåss i forbindelse med kamper.

En stor forskjell fra møtene mellom voldelige supportere og hendelser som den i Haugesund på lørdag er at utenforstående involveres.

– Hvilke grep tar dere som klubb for å hindre at noe lignende skjer igjen?

– Vi har et felles ansvar, både klubber, supportere, politi og andre som driver med sikkerhet. Det ansvaret er vi veldig bevisst, og kommer til å følge opp på både hjemme- og bortekamper, sier Bjørnø – og slår fast:

– Viking tar selvfølgelig stor avstand fra vold.

Bjørnø: – Spekulativt

Han peker på at det var godt folkeliv i Haugesund med supportere i bybildet gjennom dagen.

– Mye gikk bra hele dagen, så er det noen som utløser en uønsket hendelse, sier Viking-direktøren.

– Ser dere hendelsen i Haugesund i sammenheng med den voksende casuals-kulturen?

– Det blir spekulativt. Vi registrerer at det er stadig flere som støtter Viking på bortebane, også vet vi at alle miljøer som vokser får voksesmerter. Her er det en problemstilling med enkeltindivider, sier Bjørnø.

Han forteller at Viking vil komme tilbake med mer etter de er ferdig med møtevirksomhet og evaluering, men presiserer at det skal være trygt å gå på kamp.