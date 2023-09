Det finnes kun én grunn til at maskene går på

Sett gjerne fingeren på provokasjoner, kasting av gjenstander og mat fra leiligheter ned på Viking-fansen. Pek også gjerne på at FK Haugesund burde skjønt de potensielle farene med å flytte bortefeltet under «stadionleilighetene». Det manglende vaktholdet er helt sikkert også kritikkverdig.

Det er likevel fullstendig irrelevant i et større bilde rundt supporterkulturen her i byen.

Faktum er at dette kunne gått alvorlig galt. Viking-supporteren som ble dyttet ned fra den ene balkongen etter å ha klatret opp dit, hadde sannsynligvis vært lam eller død om han hadde falt mer forkjært i betongen.

Så hadde verken han, eller kompisene hans (med og uten masker) noe som helst der oppe å gjøre.

Om noen kaster flasker, øl eller mat er oppskriften å kontakte politiet. Film det gjerne også. For å ha bevis. Det man ikke skal gjøre, kort og godt fordi det er svært så forbudt ifølge norsk lov, er å ta saken i egne hender.

Det ble bråk mellom folk i leilighetene bak mål og Viking-fansen under derbyet lørdag. Politiet måtte kobles på alt før kamp. (Jan Kåre Ness/NTB)

Så til det større bildet rundt Vikings voksende fanskare:

Det har vært noen hendelser med voldelige innslag nå. Flere relativt veldokumenterte.

Mot Bryne ble det masseslagsmål på tribunen over et provoserende banner i forbindelse med en treningskamp. Mot Rosenborg i fjor ble det bråk på utsiden av stadion.

Dette kommer bare på toppen av de avtalte og organiserte slagsmålene – og hendelsene som ikke har kommet like synlig til overflaten.

RA laget en større sak på framveksten av fotballvold i Stavanger i sommer.

Den gangen var svarene som kom, både fra supportersjefen selv og Viking, egentlig ganske vage. Politiet ønsket heller ikke å uttale seg.

[ De slåss for Viking: Den alternative kampen ]

Hordene-sjef Roar Åkerlund hevdet at han visste veldig lite om det voldelige elementet. Han pekte også på at det vil komme voksesmerter når du går fra 40 syngende fans til tusener.

Vikings holdning var at dette var snakk om noen få. Man ville ikke skjære alle over en kam. Klubbledelsen pekte på at de også hadde reagert i flere tilfeller med utestengelser.

Klubben er samtidig kommet i en slags skvis – en utfordring veldig mange store klubber i Skandinavia opplever. Supporternes makt er økende. Man ønsker ikke å trø dem unødig på beina. Mange er faktisk nå også medlemmer i Viking FK. Med stemmerett.

Det er til å skjønne at situasjonen er utfordrende. Når alt kommer til alt er det likevel irrelevant at folk som bryter norsk lov også står bak mye av stemningen som vi alle er blitt så glade i å oppleve.

Personlig har jeg flere ganger hyllet det som har skjedd på Felt O. Det er utvilsomt en berikelse for Viking. En fantastisk supporterkultur. Samtidig må en også ta det på alvor når ukulturer vokser fram ut av denne.

Det å utfordre det etablerte, gjerne være litt rampete, ligger i fotballsupporteres natur. Det skal man faktisk tåle.

Samtidig er det en fin linje. Den er uhyre lett å trø over.

Vold relatert til fotballkamper skal det selvsagt være nulltoleranse for. Avtalte slagsmål med regler er selvsagt «bedre» enn når hvermannsen og uskyldige blir dratt inn og eksponert. Samtidig er det fortsatt ikke lov.

Ville de involverte for eksempel tenkt at det var greit om de selv mistet et barn om et avtalt neveoppgjør gikk galt? Fordi de kjente til og aksepterte risikoen?

Når det kommer til bruk av masker inne på arenaen har Viking nulltoleranse. Det må de også ha. Norsk lov forbyr det – utenom i helt spesielle tilfeller.

Det finnes kun én god grunn til å maskere seg på fotballkamp. Det er å skjule egen identitet.

Maskene går på fordi noe ulovlig skal skje.

Voldsepisoder er på ingen måte det vanligste lovbruddet begått av elementer i Felt O.

Bruk av pyroteknikk er en soleklar ener og det er her maskene i hovedsak kommer i spill.

Det er nemlig fortsatt forbudt – selv om scenene fra norske eliteseriekamper gir et helt annet inntrykk.

Forskjellen fra før er at klubbene har gjort en avtale seg imellom om en felles praksis for bruken. Ved innmarsj og etter første scoring, er avtalen. Den har bidratt til at norsk lovverk nærmest er blitt sovende på de fleste arenaer.

Likevel er det faktisk slik at politiet når som helst kan gå inn for å arrestere den som fyrer opp et bengalsk lys på en fotballarena. Så lenge det ikke er søkt om dispensasjon, og gitt det fra ordensmakt og brannvesen, brytes lover når det fyres opp.

[ Dette er Felt O ]

Med kameraer over alt er det også til å skjønne at de involverte føler for å maskere seg. Flere av de maskerte blant de alternative supporterne rundt Viking har langt bedre jobber og livssituasjoner enn mange kanskje tror.

Samtidig er dette en gruppering som av natur er i opposisjon. En legalisering av pyroteknikken, og et klart regelverk rundt ansvarlig bruk av det, er sannsynligvis eneste måten å få kontroll på akkurat dette.

Så er selvsagt spørsmålet om de involverte bare vil finne en annen arena hvor de kan utfordre lover, regler og det etablerte om det blir legalisert. Da vil neppe pyro være like kult mer.

Det må heller ikke bli slik at fansen må få lov til å skyve pyromaskeringen foran seg fordi de har planer om å gjøre andre og mer alvorlige lovbrudd. Ei heller skylde på at de må ha på masker på grunn av røyken og varmen fra pyroen. Det kan definitivt løses på andre måter.

Å være fotballsupporter handler ikke kun om å støtte et lag mot en plass høyest mulig på en tabell. Det handler også om å skape en respekt for sin gruppering i konkurranse mot rivaliserende supportergrupperinger. Her kan man ofte også inkludere et element av frykt.

Det er på dette siste feltet det kan gå helt galt. Som hos polske Wisla Krakow. Storklubben ble regelrett overtatt av egne hooligans. De kjøpte AS-et for en krone brukte den som et verktøy. I det som var en regelrett mafiaoperasjon. Dette skjedde faktisk kun for noen få år siden.

Vi er milevis fra en slik situasjon i Stavanger, men Viking må ikke bli passive rundt framveksten av supporterkultur her i byen.

De første faresignalene må tas på alvor. Dette må settes søkelys på, de vanskelige diskusjonene må aldri bli liggende – og politiet må være sitt ansvar bevisst for å følge tett med på biten som går på vold og narkotikabruk.

For når maskene går på er det også noen som blir redde. Da er veien kort til at de fullsatte kampene vi nå opplever, med folk fra alle samfunnslag og aldere, ikke er fullsatte mer.

Det som er en attraksjon i seg selv kan også bli frastøtende.

Eksemplene fra fotballhistorien er mange.

Å skape respekt gjøres enklest med frykt.

Samtidig er respekten en gjør seg fortjent til ved gode handlinger mye mer varig.

Viking Oslo har fått den på rett måte. Blant annet ved å rydde opp bortefeltet etter seg.

Kanskje en del av gjengen rundt Felt O her i byen nå bør reflektere og diskutere litt rundt hvordan vi bør framstå for omverden?

Det faktum at Viking leder Eliteserien burde vært temaet på alles lepper nå.

Ikke dette.

[ Tribunevolden: - Alle miljøer som vokser får voksesmerter ]