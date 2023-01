Slik bedrer fansen Vikings forutsetninger

Onsdag meldte Viking at de syngende supporterne i Felt O hadde løst ut 819 billetter til kampen. Til kampstart drar det seg fort mot 1000. At det er snakk om et derby mot Sandnes Ulf hjelper sikkert litt på, men det er nok ingen hovedgrunn til det vi ser nå. Det er nemlig Bryne som er erkefienden til den harde kjernen rundt Viking.

Da Viking toppet et utsolgt stadion med 1600 syngende fans mot FCSB i fjor nådde på mange måter tribunevekkelsen i Stavanger et slags klimaks. Gåsehudfaktoren var skyhøy. I takt med store forventninger i fjor var lydnivået på SR-Bank Arena, og på flere bortekamper, på et nivå som minnet langt mer om det som skjer på tribunene mye lenger sør i Europa.

Det som skjer på Østerhus Arena fredag er et glassklart signal om at Felt O har alle planer om å leve opp til egne ord. — Espen Astor Iversen

Viking fulgte på ingen måte opp. De totale tilskuertallene sank. Det gjorde også oppmøtet på Felt O. Likevel klarte den syngende gjengen å holde koken i langt større grad enn klubb og spillere – selv om drivkraften skiftet fra håp og stolthet til sinne og frustrasjon. De framtredende personene i grupperingene rundt Felt O har flere ganger pekt på at dette er fånyttes om de ikke mobiliserer også på regnværsdager. Det som skjer på Østerhus Arena fredag er et glassklart signal om at de har alle planer om å leve opp til egne ord.

Signaleffekten er tydelig. Den man elsker tukter man. På tross av demonstrasjoner, og en vinter med sinne over både resultater og sommel på overgangsmarkedet, har gjengen alle planer om å dra Viking opp fra fallet. Etter håret!

I et større bilde er det slikt som skiller de virkelige storklubbene fra mindre klubber med mye penger. Hadde det samme hadde skjedd i Molde? Viking falt tungt i 2022, men nå mobiliseres det igjen.

Det er viktig å huske at oppturen på tribunene i Stavanger startet med nedrykket. Det var da kreftene fant sammen til et felles beste.

Mobiliseringen og lydnivået har uten tvil hatt en påvirkning på både klubbkasse og handlekraft. Lydnivået til Felt O er blitt en stadionattraksjon i seg selv. De har potensial til å dra «de vanlige» tilskuerne inn portene. Det handler ikke bare om resultater. Det gir igjen mynt i kassen og bedre forutsetninger for klubben.

Da pandemien stengte ned Norge i 2020 ga jeg Felt O fortjent hyllest for hvor viktige de var for gjenoppbyggingen av Viking.

Nå kan de spille en viktig rolle igjen, og fredagens kamp viser at de har planer om å ta oppgaven seriøst.

Verden har endret seg mye i norsk fotball på kort tid. Molde, RBK og Glimt har helt andre forutsetninger enn alle andre. Pengebingene gjør at de kan lønne og kjøpe spillere på et helt annet nivå enn alle andre. Hvordan kan da en klubb som Viking øke attraktiviteten?

Jo da. «Money talks», men det betyr ikke alt! Om fansen gjør det tilstrekkelig kult å spille for Viking er det ikke usannsynlig at interesserte spillere vil velge å bli mørkeblå. Spesielt i tilfeller hvor forskjellene i økonomi ikke er altfor store. Klart spillere fra utlandet blir mer fristet av å se snutter på YouTube fra noen av storkampene i fjor!

Hvis det blir noe mer enn et enkelt stunt er offensiven vi ser mot Sandnes Ulf svært viktig for fortsettelsen og et tydelig signal fra Vikings fans.