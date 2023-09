Har en klar tanke om hvorfor det raknet

Stavanger — I 63 minutter var det nesten god gammeldags «powerplay» på SR-Bank Arena. Viking trykket og trykket. Ballinnehavet til de mørkeblå var enormt – selv om de store sjansene ikke var veldig mange mot en dyp og solid motstander.

Da Lars-Jørgen Salvesen og Shayne Pattynama tvang fram 1-0, på et selvmål, snudde plutselig kampbildet fullstendig. Det var aldri planen.

– Tanken var definitivt at vi skulle kontrollere det inn ved å holde på ballen, sier trener Bjarte Lunde Aarsheim til RA.

Det skjedde likevel ikke. VIF fikk blod på tann og stresset Viking. Da utligningen kom helt på tampen var det faktisk ikke helt ufortjent.

Shayne Pattynama, som gjorde nok en god kamp på backen, irriterer seg voldsomt at det ble som det ble. Han gjør seg også en sentral tanke om hvorfor.

– Jeg tror vi ville det for mye. I stedet for å tenke på prestasjonene, som vi har vært så flinke til i år, begynte vi å tenke resultat utpå der. Vi ønsket oss så inderlig at rekken med seirer skulle gå til elleve. Da slo det feil ut, sier nederlenderen med som nylig debuterte for landslaget til farens hjemland Indonesia.

Mye å lære

Han mener Viking har enormt mye å lære av det som skjedde på tampen mot Vålerenga. Dette var to poeng kastet bort på tull.

– Vi må kikke på hvorfor vi ga fra oss et så kraftig initiativ. Det var ingen grunner til at det skulle bli slik.

Trener Bjarte Lunde Aarsheim forklarer det slik når RA spør om hvorfor Viking ga fra seg kampen på slutten.

– Vi mistet intensiteten i forsvarsspillet og de klarte ofte å spille av vårt høye press. Så gjorde vi enkle feil med ballen. Jeg likte ikke den avslutningen, erkjenner han.

Samtidig peker han på at motstanderen fikk selvtillit. Og at et revitalisert VIF var ganske solide i sin lave blokk hele tiden.

Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim . (Carina Johansen/NTB)

– Hvorfor byttet dere inn de Lanlay og ikke Adegbenro i en situasjon hvor det var naturlig at det ville åpne seg for kontringer?

– Tanken var å få de Lanlay inn som indreløper og Yazbek mer ut på siden for å spille av kampen. Det skjedde åpenbart ikke.

Han innser at det også i fortsettelsen vil komme flere slike kampbilder. Et Viking som jager gull vil bli møtt av dyptliggende motstandere. Nå må man bli enda skarpere på å få hull på disse framover.

– Det vil handle om hvordan å skape sjanser med kontroll og uten å ta for mye risiko selv. Det er åpenbart det vanskeligste i fotball, erkjenner han.

Jeg kan bekrefte at jeg har kontraktsforslag fra flere klubber liggende nå. — Shayne Pattynama

At Viking skal få seg en knekk etter dette tror han ikke.

– Å vinne ti på rad er helt uvanlig. Vi må bare fortsette å konsentrere oss om prestasjon.

[ Slik var Viking-VIF ]

Pattynama har tilbud fra flere klubber

Når det kommer til Shayne Pattynama prøver også backen å tenke mest mulig på å ta steg på banen. Han har tatt mange i år. Spesielt defensivt. Så mange at han nå kan velge å vrake i tilbud for neste sesong.

Viking har kommet med et kontraktsforslag, men er ikke alene.

– Jeg kan bekrefte at jeg har kontraktsforslag fra flere klubber liggende nå, sier han til RA.

Backen forteller at det ikke har vært noe direkte forhandling etter at Viking kom med sitt tilbud.

– Det har vært ganske stille etter det.

Samtidig er Pattynama avslappet til det hele. Uansett hvor han spiller neste år handler det om å bli litt bedre hele tiden.

– Så får vi se hva framtiden bringer.

Det som er sikkert er at han tok enorm motivasjon av det som skjedde i vinter da han nesten havnet i HamKam.

– Jeg registrerte selvsagt at mange mente det var helt greit å slippe meg dit. Det har jeg brukt som motivasjon. Nå føler jeg endelig at jeg begynner å beherske det defensive i 4-3-3 – uten at det går ut over det offensive, sier backen.

– Han har vært god og hatt en fin utvikling. Derfor ba vi også om at han skulle få et tilbud, erkjenner Bjarte Lunde Aarsheim.

[ Slik var Vikingbørsen etter 1-1 mot VIF ]

---

FAKTA

Fotball, Eliteserien

Viking – Vålerenga 1–1 (0–0)

SR-Bank Arena, 14.500 tilskuere

Mål: 1–0 Eneo Bitri (selvmål 63), 1–1 Christian Borchgrevink (87).

Dommer: Tore Hansen, Feda.

Gult kort: Magnus Riisnæs, Fredrik Oldrup Jensen, Vålerenga.

Viking (4-3-3): Patrik Gunnarsson – Sondre Bjørshol (Herman Haugen fra 90.), Djibril Diop, David Brekalo, Shayne Pattynama – Joe Bell (Harald Nilsen Tangen fra 82.), Markus Solbakken, Patrick Yazbek (Samuel Adegbenro fra 90.) – Sander Svendsen (Yann-Erik de Lanlay fra 69.), Lars-Jørgen Salvesen (Nicholas D’Agostino fra 81.), Zlatko Tripic.

Vålerenga (3-2-3-2): Jacob Storevik – Stefan Strandberg, Eneo Bitri, Fredrik Oldrup Jensen – Magnus Riisnæs, Daniel Håkans – Petter Strand, Elias Hagen, Vitinho (Christian Borchgrevink fra 69.) – Mohamed Ofkir (Aaron Kiil Olsen fra 90.), Andrej Ilic (Torgeir Børven fra 90.).

---