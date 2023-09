Vikingbørsen: Viste hvorfor han ble månedens spiller

6

Patrick Gunnarson

Herlig og raskt utspill til Svendsen etter 26 minutter. Hadde forsvinnende lite å ta seg til før pause. Ble rundet etter 61 minutter, men på Ilic bommet på åpent mål. Tullete pasning kort ut i beina på en presset Solbakken etter 68 minutter. Heldig at målet som kom mot ble annullert for offside. Et par OK redninger, men tok ikke noe ekstraordinært. Sjanseløs på 1–1.

5

Sondre Bjørshol

Villig med offensivt, men slet med å finne de ledige rommene bak femmeren til VIF. Ble overspilt på 1-1-målet og var også sist på ballen før den passerte streken. En kamp på det jevne.

6

Djibril Diop

Har vokst veldig som makkeren til David Brekalo og var igjen rolig og trygg i de fleste situasjoner. Ble rundet etter 61 minutter og hadde englevakt da Ilic bommet på åpent mål. Ganske solid nok en gang.

7

David Brekalo

Forhindret at Ilic fikk en tur alene med keeper etter 31 minutter da han leste spillet perfekt og sklitaklet til seg stikkpasningen. Blå kåret til månedens spiller i serien før kampen og viste hvorfor i de fleste situasjoner. Fullstendig konge nok en gang. En meget viktig grunn til at Viking ligger hvor de gjør.

6

Shayne Pattynama

Et litt farlig balltap tidlig, som lagkameratene ordnet opp i. Ett sterkt offensivt raid før pause, men hadde ikke mye rom å jobbe i. Satte på gassen etter pause og kom fram på det meste. Nydelig innlegg mot Salvesen på 1–0 etter 63 minutter. Ny god kamp.

5

Joe Bell

Blokkerte keeper på cornermålet Viking fikk annullert etter 17 minutter. Prikket hodet til Salvesen på første stolpe med en god corner etter 43 minutter. Virket kanskje ikke like komfortabel som indreløper som vi er vant med å se ham som den dype på midten. Kunne scoret etter 53 minutter på blankt mål, men skuddet ble blokkert.

7

Markus Solbakken

Meget bra returløp på en farlig overgang etter kvarteret. Ballsentralen var bra på å vri spillet, men slet med å finne bakrom. Kunne blitt skjebnesvangert da han ble taklet etter 68 minutter foran eget mål, men reddet av en offside. Veldig god til å holde ballen i laget.

6

Patrick Yazbek

Farlig skuddforsøk fra distanse etter kvarteret. Ganske usynlig i perioder. Løper som vanlig mye, men bakrommet eksisterte knapt. Misbrukte en stor sjanse etter 53 minutter fra kloss hold. Strålende da han løpte opp en livsfarlig overgang etter timen.

5

Sander Svendsen

Skudd over og utenfor fra fint hold etter 39 minutter. Hadde en del flotte detaljer, blant annet da han vippet ballen over eget hode og stakk inn i feltet, men slet med å finne rom. På det jevne.

6

Lars-Jørgen Salvesen

Skudd blokkert etter 13 minutter, etter en fantastisk prestasjon i en trengt situasjon i forkant. Farlig frampå i luften etter en corner etter 15 minutter. Fikk et mål annullert etter heading i en lik situasjon etter 17 minutter. Heading i nettveggen etter 43 minutter etter corner. Presset Bitri til å gjøre selvmål på 1–0. Livlig og god.

5

Zlatko Tripic

Flere gode cornere før pause, men slet med å finne de gode rommene å angripe. Tredje sist på 1-0-målet. Ville så mye, men fikk det ikke helt til denne gangen. Dabbet litt av mot slutten av kampen.

Innbyttere:

Yann-Erik de Lanlay

Inn etter 70 minutter for Svendsen. For kort tid til å få karakter. Nære å få straffe etter 74 minutter.

Harald Nilsen Tangen

Inn etter 82 minutter for Joe Bell. Fort kort tid til å få karakter.

Nicholas D’Agostino

Inn etter 82 minutter for Lars-Jørgen Salvesen. Fort kort tid til å få karakter.

Samuel Adegbenro

Inn etter 90 minutter for Yazbek. For kort tid til å få karakter.

Herman Haugen

Inn etter 90 minutter for Bjørshol. For kort tid til å få karakter.

