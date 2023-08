Viking enige med Brøndby om Bell-retur

Nettavisen meldte først om at det var enighet om en avtale mellom klubbene mandag ettermiddag og RA fikk kort tid etterpå bekreftet av kilder i Viking at Bell lander i Stavanger allerede i kveld for å sluttføre overgangen.

Midtbanespilleren hentes tilbake til Jåttåvågen på en permenent avtale og skal etter planen gjennomføre medisinsk test tirsdag.

Bell har ikke vært noen suksess i Danmark - etter at Brøndby bladde opp i underkant av 20 millioner i fjor.

Viking skal nå ha landet en avtale hvor de betaler en langt minde sum for spilleren. Det skal være snakk om rundt fire millioner kroner.

Sportssjef Erik Nevland ønsket ikke å kommentere noe rundt dette mandag, men har tidligere bekreftet til RA at Bell står høyt på listen og at det har vært dialog.

Saken oppdateres...