Drama, skandale, rettferdighet og revansj

Under kveldens kamp så det lenge ut til at Viking skulle kontrollere inn tre poeng. Etter en svært omdiskutert straffeavgjørelse i det 85. spilleminutt spøkte det for seier i kampen mot Vålerenga på Intility Arena.

Innledningsvis var det ganske kaotisk bak hos Viking. Vålerenga vinner ballen flere ganger innenfor Vikings egen 16-meter uten å omsette sjansene. Men det skulle heldigvis snu.

Eliteserien i fotball 2023: Vålerenga - Viking (1-2) Djibril Thialaw Diop (t.v.) og Patrick Yazbek etter seieren mot Vålerenga på Intility Arena. (Astrid Pedersen/NTB)

Etter 19 minutter skulle det løsne for Viking. Zlatko Tripic sendte en genial stikker gjennom til Lars-Jørgen Salvesen som på mesterlig vis chippet ballen over en utspilt Vålerenga-keeper og sender Viking i føringen. Vålerenga utligninget 5 minutter før slutt etter en meget omdiskutert straffespark.

Den straffesituasjonen driter jeg litt i. — Matchvinner, Niklas Sandberg

Heldigvis for Viking reddet Niklas Sandberg dagen med en scoring på overtid.

Omdiskutert straffeavgjørelse

I det 82. minutt fikk Vålerenga et hjørnespark hvor det blir dømt et svært tvilsomt straffespark.

Ifølge hoveddommer Mohammad Usman Aslam har Djibril Diop en strak arm i halsregionen til Vålerenga’s Riisnæs, som resulterer i straffesparket.

Dommeren sier at han ved to anledninger hadde advart Diop om armbruken i forkant av straffesituasjonen.

– Vi har i løpet av kampen hatt kommunikasjon med alle spillerne, og spesielt Diop har jeg vært innom flere ganger. To ganger for aktiv bruk av arm. I forkant av straffeavgjørelsen på corneren sier jeg til Diop at han må være bevisst på armbruken. Når corneren blir slått ser jeg en strak arm i halsen på Riisnæs, som jeg mener er en klar straffe, sier Aslam til RA.

Noe av det dummeste jeg har sett — Zlatko Tripic

Dommeren har sett situasjonen på nytt og står fast ved at det var en korrekt avgjørelse.

Det regnet gule kort mot slutten av kampen, og Vikings kaptein Zlatko Tripic var en av flere Viking-spillere som ble belønnet med et gult etter protester på straffeavgjørelsen til Aslam.

Eliteserien i fotball 2023: Vålerenga - Viking (1-2) Zlatko Tripic var ikke veldig imponert av dagens dømming. (Astrid Pedersen/NTB)

Aslan begrunner det gule kortet til Tripic med at han ikke trakk seg ut av straffefeltet når han fikk beskjed om dette, samtidig som han pekte opp mot storskjermen og demonstrativt demonstrerer med en arm opp i ansiktet på dommer.

– Han framstår så utrolig arrogant. Går ikke an å snakke med han. Jeg prøver å snakke med han som kaptein på en god måte men han drar bare fram de gule kortene, sier Tripic til TV 2.

– Fotball er følelser og individuelle reaksjoner er naturlig, sier hoveddommeren.

– Noe av det dummeste jeg har sett. Vi må vurdere om dommerne er klare for det og. Det er den dummeste avgjørelsen jeg har sett, sier Tripic til TV 2.

Kjekt med en opptur

Etter straffesituasjonen der Vålerenga utlignet, skulle det ende godt for Viking likevel.

Seks minutter på overtid får Viking tildelt et frispark etter at Niklas Sandberg ble felt av Vålerengas Fredrik Oldrup Jensen alene med keeper.

Sandberg tar frisparket selv og setter den sikkert i nettet bak Vålerenga-keeper Sjøeng.

– Det var en god følelse å se den gå inn, sier Sandberg til RA.

Etter å ha bommet på et straffespark mot Raufoss når Viking ble slått ut av cupen, hjelper det nok litt med å sende Viking til en 2. plass i Eliteserien.

– Det er selvfølgelig veldig kjekt med en opptur, sier Sandberg.

På spørsmål om straffesituasjonen er Sandberg klar.

– Den straffesituasjonen driter jeg litt i, avslutter han.

