Overrasket over at Viking har latt vente på seg

Etter det pinlige tapet mot Raufoss i cupen onsdag kveld ble de mørkeblå værende på Østlandet. Hotellet i Lillestrøm var base for å restituere både trøtte bein, hoder og knust stolthet. Planen er å gjennomføre en økt på Ullensaker/Kisas arena fredag før kampen mot VIF lørdag.

En av spillerne som slet seg gjennom 120 minutter i nesten 30 graders innlandsvarme onsdag var Shayne Pattynama. Backen, som nylig debuterte for de indonesiske landslaget, har vært blant de mest benyttede spillerne i klubben så langt i år. Utover karantenen han fikk etter seriepremieren har han nærmest vært bankers. Og Pattynama tåler det bra. Tre kamper i uken funker ikke for alles kropper, men 24-åringen restituerer raskt.

– Det er selvsagt litt sårt nå. Jeg er trøtt. Men det handler om å spise rett og få nok søvn for å kunne spille mange kamper tett, sier han til RA.

– Hva er hemmeligheten din for å kunne tåle råkjøret?

– Jeg prøver å være så proff som mulig på detaljene rundt dette. Gjøre det samme hele tiden. Det må være rett mat, gjerne litt søvn også på ettermiddagen. Slike ting. Jeg var også i Indonesia sist uke og da er det ekstra viktig med gode vaner. Så føler jeg det funker nå. Jeg er klar for alle kamper og vil spille mye, sier Pattynama – og minner om at tre kamper i uken faktisk er hverdagen for de beste spillerne i Europa.

Må bruke tapet til noe godt

Kontrastene er ganske store for venstrebacken i forhold til hvordan situasjonen var bare i slutten av februar. Da var HamKam på banen og han vurderte en overgang for å få spilletid. Så endret han på tankesettet sitt. Pattynama begynte utelukkende å bry seg med det han kunne påvirke. Det har åpenbart fungert. Backen har sett langt bedre ut i år – selv om alle minuttene på banen nok også har en sammenheng med skaden til Jost Urbancic.

– Det er rart hvor fort ting endrer seg i fotball. Gøy å se at du kan bety noe for laget og være i posisjon til å spille alt. Så er vi selvsagt ikke fornøyd som lag med å ryke ut for Raufoss i NM. En stor skuffelse. Det positive er at vi kan snu det på direkten mot VIF. Vi var i en god flyt før dette tapet.

– Dere sliter med skader i bakre ledd nå. Hvor mye spiller det inn?

– Det er selvsagt ikke ideelt og kan spille inn på trening. Samtidig har vi normalt gode juniorer som kan fylle inn. Å tenke på den måten er tull. Vi må bare gjøre det beste ut av hva vi har. Vi må gjøre noe med det vi kan påvirke, sier Pattynama.

Han forventer at Viking skal se bedre ut på lørdag – selv om de har lite tid på seg etter 120 minutter onsdag.

– Jeg forventer faktisk at vi kommer ut med et mye høyere energinivå på tross av det. Vi har noe å revansjere. Cuptapet må vi bruke til noe godt. Vi må ikke glemme at vi er et godt lag.

I tenkeboksen

Når det kommer til veien videre for Pattynama er han på utgående avtale etter denne sesongen – sammen med Kristoffer Løkberg, Birkir Bjarnason og Yann-Erik de Lanlay.

Løkberg har ifølge Aftenbladet hatt en samtale med sportssjef Erik Nevland allerede – uten at det er konkludert i noen retning. De Lanlay ga alt i vinter beskjed om at han ikke kommer til å uttale seg om situasjonen før ting var bestemt. Bjarnason har på sin side fortalt RA at han er ganske åpen både for å bli og et nytt eventyr.

Nevland sier til RA at han har planer om å prate med alle innen veldig kort tid. Fra lørdag har de et halvår igjen av kontraktene og står fritt til å forhandle konkret med andre.

– Det er et totalbilde som må tas hensyn til. Troppssammensetting, budsjett og for så vidt utenlandskvote spiller inn. Så er dette opp mot 2024. Du vet ikke hvordan ting blir og heller ikke hvordan dette overgangsvinduet blir seende ut. Det er mange ubesvarte spørsmål, sier Nevland – som ikke ønsker å gå for mye i detaljer.

Han forteller samtidig at han ikke har snakket med Pattynama.

– Men det er planen å få det til i løpet av denne turen.

Spilleren selv bekrefter at han ikke har hatt noen prat med Viking.

– Er du overrasket over at ikke det har kommet noe langt tidligere?

– Jeg skal ikke lyve. For så vidt er jeg nok det. Spesielt siden jeg har spilt det meste. Om det så var for å gi beskjed om at de ikke vil satse på meg videre hadde det vært greit å vite det også. Samtidig er ikke dette, for å bruke en klisjé, ting jeg har brukt veldig mye tid på. Tankene slår jo likevel inn noen ganger, sier Pattynama.

Jeg vil selvsagt også vurdere et eventuelt tilbud fra Viking om det kommer noe som gjenspeiler verdien min for laget nå. — Shayne Pattynama

– Jeg skjønner at det overrasker Shayne litt, men vi hadde en god prat i Marbella om temaet. Vi har vært åpne på at vi ville vente til sommeren på neste prat. Han er også i en konkurranse med Jost Urbancic – selv om han er skadet. Vi skal ha en prat – som med alle på utgående avtale. Så handler det om at alle valg vi tar får konsekvenser på et eller annet vis. Et salg i sommer er også absolutt et scenario som kan komme opp, bekrefter sportssjef Nevland.

Pattynama innser også at det kan bli aktuelt. Spilleren har bedre kort på hånden enn noensinne egentlig. Han prøver ikke å legge seg for mye opp i det, men forteller at agenten alt har hørt fra klubber som sonderer terrenget.

Selv om han trives i Stavanger, og nyter spilletiden, vil han selvsagt se hvor langt han kan nå som spiller. Dukker det interessante tilbud fra andre opp vil han nå være i stand til å vurdere det konkret og gå i direkte samtaler fra lørdag av.

– Det er klubber som kikker på meg, men det er naturlig nok ofte mest aktuelt med sommervinduet. Noen er nok også interesserte med tanke på vinteren. Vi får sjekke litt opp om hva som kan være interessant. Jeg vil selvsagt også vurdere et eventuelt tilbud fra Viking om det kommer noe som gjenspeiler verdien min for laget nå, avslutter Pattynama.

