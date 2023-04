Slik er innspurten for de lokale proffene

For utenlandsproffene fra RAs dekningsområde med Viking-bakgrunn er det ganske så forskjellige skjebner. Når sesongene utenfor Skandinavia nå drar seg mot slutten kan det også bli svært spennende for noen av dem:

Kristian Thorstvedt (24)

Har startet 40 prosent av kampene for Sassuolo denne sesongen. «Sønn av Sivs» klubb ligger på 10. plass og er litt i ingenmannsland på tabellen. Laget har 40 poeng og langt unna bunnstriden, men det er 8 poeng opp til Atalanta som innehar den siste Europacup-plassen på tabellen.

Thorstvedt har totalt 25 kamper i serie A og én i cupen. Han har scoret to mål og har en målgivende pasning. Transfermarkt har satt markedsverdien hans til 8,5 millioner Euro.

Zymer Bytyqi (26)

Står med fattige to kamper for Olympiakos etter at storklubben betalte en million euro for å hente ham fra Konyaspor 31. januar. Det er fordelt på 51 minutter i cupen og 17 minutter i serien. Kontrasten er stor til tiden i Tyrkia hvor den tidligere Ulf- og Viking-vingen var bankers.

Olympiakos er samtidig inne i gullkampen i den greske serien. De ligger seks poeng bak AEK og Panathinaikos med seks kamper igjen å spille i mesterskapsgruppen som avslutter serien. Laget tapte nylig for Panathinaikos, men gikk før det ubeseiret fra 17. oktober i fjor.

Laget må inn blant de to øverste for å komme inn i kvalifiseringen til Mesterligaen. De to lagene under får kvalifisering til Europa Conference League.

Konkurransen til Bytyqi er utvilsomt tøff. Stallen er bred og internasjonal. Klubben rår nå over relativt velkjente navn som Mathieu Valbuena, Yann M’Vila og Sime Vrsaljko, mens stjernene James Rodriguez og Marcelo helt nylig forlot klubben.

Valon Berisha (30)

Har spilt 24 kamper og scoret en gang for Melbourne City – etter at han ble utlånt fra Reims denne sesongen. Bankers på laget etter å ha slitt i Frankrike. Går mot seriegull i Australia. Etter 24 kamper leder Melbourne serien med åtte poeng.

Lasse Berg Johnsen, som dro tidlig ut fra Viking, er så bankers som en kan bli på laget. Han har spilt hvert eneste minutt i hver eneste turnering for Randers i år. (Paul Ursachi /AP)

Lasse Berg Johnsen (23)

Midtbanemannen til Randers er en maskin av de sjeldne! Han har denne sesongen spilt hver eneste minutt av hver eneste mulige kamp i både Superliga og serie! Noen målpoeng har det ikke blitt, men det er heller ikke rollen til den dype midtbanespilleren.

Randers er med i mesterskapsrunden av Superligaen nå og slo blant annet FC København i forrige runde. Laget ligger på 5. plass på tabellen, men er ti poeng unna spill i Europa kommende sesong.

Birger Meling (28)

Rennes-backen har fått 23 kamper så langt i år og står med en assist. Utfordringen hans er tøff konkurranse og begrenset med spilletid. Har startet fem av åtte kamper i Europa Legue, men i serien har det kun blitt åtte starter og 15 innhopp. Rennes ligger på 6. plass på tabellen i Ligue 1 med sju serierunder igjen. Laget har 53 poeng og kjemper først og fremst med Lille på 55 poeng om den siste plassen i Europa kommende sesong.

Sebastian Sebulonsen (23)

Har startet de tre første kampene i mesterskapsrunden av Superligaen og ble faktisk matchvinner i 1-0-seieren mot Aarhus i helgen. I den ordinære delen av serien starten han kun fem ganger og fikk også fire innhopp.

Brøndby kom seg så vidt med i mesterskapsrunden som avslutter den danske serien og har ingen muligheter for å komme seg inn blant klubbene som får spille i Europa.

Kristian Novak (24)

Storebror til håndballandslagets Kristina Novak spiller nå for Østerunds på nivå to i Sverige. Har startet tre ganger i cupen så langt i år for Magnus Powells mannskap.

Kristoffer Paulsen (19)

Stopperen er utlånt til Islandske KA Akureyri og har så langt spilt fem kamper. Fire av disse var fra start og kom i ligacupen – hvor laget kom til finale. I finalen ble han sittende på benken da laget tapte på straffer for Valur. Han fikk sin ligadebut mot IBV med et innhopp på tre minutter i helgen. Ingimar Torbjørnsson Støle (19), den unge Islendingen som kom fra Viking-akademiet på en permanent overgang har for øvrig også fått en del spilletid så langt i samme klubb.

Ellers er det verdt å merke seg at Joe Bell (23) har spilt seg inn relativt fast i laget hos Brøndby igjen etter trenerskiftet i klubben. Henrik Heggheim, som også er Brøndbys eiendom, er på lån hos VIF og i startoppstillingen der.

Blant andre tidligere Viking-spillere, som ikke er fra RAs dekningsområde, er lyngdølen Julian Ryerson definitivt den mest profilere. Er ganske så fast på laget hos Dortmund og verdsatt til 10 millioner Euro av Transfermarkt. Har alt gjort sin debut i mesterligaen for Dortmund og laget ligger nå på 2. plass i Bundesliga og vil nok kvalifisere seg igjen.

En som ikke får like mye spilletid er vinteres storsalg Daniel Karlsbakk. Han har fått en start og sju innhopp i æresdivisjonen, men ikke veldig mange minutter totalt sett. Et par cupkamper har det også blitt, men det første målet lar vente på seg. Klubben ligger midt på tabellen og vil ikke komme seg til Europa.

Samúel Fridjónsson (27) har på sin side spilt mye for Atromitos og har vært involvert i de tre første kampene i nedrykksgruppen som avslutter den greske serien. Denne leder Atromitos. Islendingen har scoret to ganger i den ordinære serien og startet om lag halvparten av kampene totalt.

