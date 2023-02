VAR dette egentlig det rette valget?

Marbella — Få ting har skapt mer debatt i fotballen enn VAR de siste årene. Mange supportere og tradisjonalister avskyr det. Andre mener det er et fantastisk verktøy. Også i Viking er meningene delte før det innføres. Den som kanskje har aller mest erfaring med verktøyet er Zlatko Tripic. Kapteinen misliker det sterkt etter sine år i Tyrkia.

– Jeg er veldig spent på hvordan dette vil gå i Norge. Personlig har jeg alltid vært skeptisk. Det gjøres for mange feil med VAR. Så skjønner jeg at dette er utviklingen og at det nok kreves, sier Tripic til RA.

Han kommer direkte med et lite hjertesukk til dommerne som skal håndtere TV-bildene.

– Jeg håper det ikke lar seg friste til å gripe inn om det ikke er klare og tydelige feil. Det dommerne ser bør stå seg. Så er det greit om de tar soleklare røde kort og straffer.

– Ser verre ut i sakte film

Tripic peker på at ting ofte kan se verre ut enn det er når TV-bilder spilles i sakte film. Han mener dommerne på banen har en helt annen forutsetning for å bedømme fart og skjønne vinkler inn mot ball i taklinger.

Når det er sagt tror han innføringen av VAR kan være en fordel for Viking. Ifølge oversiktene til tidligere toppdommer Svein-Erik Edvartsen har de mørkeblå fått usedvanlig mange viktige situasjoner mot seg de siste årene. Spesielt i 2021. Tripic sitter også med følelsen av at han selv ofte ikke fikk det han burde fått på vei inn i boksen i fjor.

Viking-kaptein Zlatko Tripic er helt på linje med den harde kjernen hos Felt O. Han er VAR-motstander, men skjønner samtidig at denne kampen er tapt. (Espen Iversen)

Ankomstkongen Tripic er ofte oppe i hendelser hvor han blir tatt. Graden av kontakt er ofte en vurderingssak. Viking-kapteinen har åpenbart konstruert noen situasjoner i karrieren. Om ryktet hans har begynt å løpe litt foran ham hos dommerne vet han ikke. Han hadde nok stått fast på sin mening uansett.

– Vi hadde VAR i Tyrkia og det var bare irriterende. Når mål annulleres for offsider på to centimeter, og man nærmest leter fram forseelser i feltet for å ta bort mål, blir det feil. Mye av spontaniteten i fotballen fjernes.

Han skjønner godt at Felt O har demonstrert og strittet mot innføringen. Voldsom jubel. Så dyp VAR-skuffelse. Jubel – og så ny jubel to minutter etterpå. Minutter i uvisshet hvor en ikke vet hva dommerne egentlig ser på eller etter inne i VAR-rommene.

– Mitt håp i Norge er at VAR ikke plager dommerne for mye. Vi har gode dommere her. De må få følelsen og rytmen i å dømme uten for mange forstyrrelser, sier Tripic.

Avslappet Jensen

Trener Morten Jensen er langt fra så skeptisk som Tripic og mener laget skal spille som vanlig. Det er neppe poeng å ta noen spesielle grep eller forholdsregler.

– Jeg tror nok det kan bli en tålmodighetsprøve i starten, men så går det seg til. Uansett tenker jeg at det er tull å bruke for mye energi på det. Det kommer uansett. Vi må bare tilpasse oss, sier Jensen.

Han er samtidig også klar i talen:

– Vi er nok blant lagene som har blitt mest bortdømt de siste årene.

Innføringen av VAR krever likevel noen grep for Viking som klubb. Daglig leder Eirik Bjørnø forteller at det først og fremst handler om plasseringene av kamera.

– Det er bildene til TV 2 som skal brukes, men vi må heve en del av kamerarampene oppe på VIP-en. Vi kan ikke få bilder ødelagt av tilskuere som hopper opp, eller som ødelegger dem med vilje med å holde opp flagg eller lignende, sier Bjørnø.

Ideelt sett håper Viking å få kameraene opp i taket etter hvert. Bjørnø har alt vært på kurs om emnet og forteller om et system som er ganske så høyteknologisk.

Brukt mye tid på VAR

Blant dem som skal håndheve det hele finner vi Daniel Higraff. 30-åringen fra Hordaland, som for lengst har gjort Stavanger-mann av seg og jobber i NFF Rogaland, er eneste hoveddommer i Eliteserien sør i fylket. For dommerne har forberedelsene på VAR pågått lenge.

– Treningen startet alt i januar 2022. Det er gått opp et løp med NFF, FIFA og UEFA her, sier Higraff.

Han forteller at de startet i det små med offline trening. Klipp ble simulert og man så på den såkalte «line of intervention». Så ble det tatt med på banen i Norway Cup. Det ble også trent mye i det såkalte «Video Operation Room».

– Og det er i VAR-rommet vi må trene, sier Higraff.

I fjor høst gikk dommerne offline igjen, før det ble tatt med til Sarpsborg i januar hvor det ble testet ut i en full vanlig kamp på 90 minutter.

– Nå skal vi inn og trene igjen i mars. I slutten av måneden blir det en full fagdag om temaet. Da skal vi bestemme linjen vi skal legge oss på for hvor det skal gripes inn. Andre påskedag går VAR live i Norge. Det blir spennende! Vi føler oss trygge, men det er noe annet med 50 tilskuere i en treningskamp i Sarpsborg enn foran et fullsatt Lerkendal og RBK mot Viking.

Higraff og dommerne vet at det vil bli bråk. De har faktisk med seg psykolog på laget for å håndtere det også.

– Hva med deg? For eller mot VAR?

– Jeg er selvsagt positiv. Vi i norsk fotball, som i alle andre ligaer, må implementere det. Da vi først begynte å snakke om VAR for fem år siden var jeg skeptisk. Det er nok slik med meg som med mange andre når det kommer til store endringer. Så har dette utviklet seg. Jeg håper folk flest er for nå.

– Fansen og Felt O i Stavanger er ikke veldig begeistret?

– De største motstanderne er ofte supportergrupperingene. Nå er det opp til oss dommere, TV 2 og de andre supporterne å snu det, sier Higraff – som også peker på at det ikke ville vært bærekraftig med internasjonal dømming for nordmenn uten innføringen.

FAKTA

VAR (video assistant referee)

Hva: En videodommer som står i direkte kontakt med en hoveddommer i fotball via headset. Skal assistere hoveddommer ved viktige beslutninger basert på TV-bilder og teknologi.

Hvordan: Kan kun gi råd og gripe inn ved store avgjørelser som straffe, rødt, kort, mål hvor det skulle vært frispark og i offsideavgjørelser. Har en rådgivende rolle, mens dommeren fortsatt har ansvaret.

Når: Innføres i Eliteserien denne sesongen. Ble for første gang brukt 21. september 2016 i en offisiell kamp da Ajax møtte Willem II. Ble tatt inn i fotballens offisielle lovverk som en ikke obligatorisk hjelpefunksjon av International Football Association Board (IFAB) 3. mars 2018. Ble deretter benyttet i VM i 2018. Første kamp med VAR i Norge var RBK-Dinamo Zagreb 27. august 2019 i Mesterligaen.

---