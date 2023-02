Marbella — Da Sondre Auklend ble hentet opp i A-stallen som 16-åring gikk fort gjetordene om et talent helt utenom det vanlige. Midtbanemannen var så god at Bjarne Berntsen heiv ham inn på direkten. I 2020 var han faktisk på banen 16 ganger fordelt på 324 spilleminutter. Alle forventet at Auklend var den nye vinen i Viking. I 2021 klarte han ikke helt å spille seg inn i laget. Småskader og stadig sykdom bidro. Etter 226 serieminutter ble han lånt ut til Åsane – og imponerte. Det ble også tatt grep med sykdommen. Mandlene ble fjernet og det var i 2022 det store gjennombruddet skulle komme. Alt lå nå til rette.

I stedet gikk det rett nedover. Auklend fikk long-covid og slet med effektene de første månedene. Så kom bruddet i foten.

– Femte metatars i fotbladet, forklarer Auklend til RA – etter fredagens økt i Marbella.

Egentlig skulle skaden, i beinet som går fra fotroten og fram til det innerste leddet til tærne, ta tre-fire måneder å lege. Slik gikk det ikke. Da han prøvde seg igjen kjente han smerter. Skruen som var satt inn måtte ut. Da han igjen skulle prøve seg knakk foten igjen. Ti måneder kostet selve skaden. Legger du på covid gikk hele året fløyten.

Enorm fotballglede

Så ille er det at mange nok har glemt ham litt.

– Det er utrolig deilig å være tilbake. Jeg kjente på en enorm fotballglede da jeg fikk de minuttene mot Strømsgodset.

13 minutter på banen mot Strømsgodset var en enorm milepæl for Sondre Auklend. (Espen Iversen)

At det hele har kostet legger han ikke skjul på.

– Jeg har virkelig fått prøvd meg mentalt det siste året. Samtidig tar jeg med meg mye læring fra dette også. Du får ikke en lang fotballkarriere uten noen skader på veien, sier 19-åringen.

Selv om noen av dagene har vært meget tunge har han aldri kommet dit hen at han begynte å tvile på om dette skulle gå. Mens lagkameratene har kost seg med ball har han jobbet med det han kunne. Fysikken er god. Noen ekstra kilo med muskler er på plass. Det kan selvsagt hjelpe for en av de to-tre laveste spillerne i Eliteserien.

Da Auklend slo gjennom eksploderte også forventningene. Med dem kom også selvsagt et press du nok må være Viking-spiller for å skjønne. Spesielt når en nærmest kommer opp som en barnestjerne.

Når jeg nå er tilbake regner jeg også med at forventningene returnerer. — Sondre Auklend

Selv om han er selvsikker, og trygg nok på egne ferdigheter til at han føler han håndterte det, har det vært litt deilig å slippe også en periode.

– Jeg har på en måte fått slappe av når jeg har vært skadet. Fått gjort litt andre ting. Det har vært litt deilig det også.

Auklend framstår uansett langt mer moden enn alderen skulle tilsi. Slik har det vært lenge.

– Når jeg nå er tilbake regner jeg også med at forventningene returnerer.

Samtidig er det selvsagt det han ønsker mest av alt. Han håper 13 minutter mot Godset blir til noen flere mot LSK på søndag. Kanskje kan han få en hel omgang mot Jerv neste uke. Fotballgrunnlaget er selvsagt ikke godt nok. Dette er den første hele treningsuken på 12 måneder.

– Selv om jeg har trent godt fysisk var det annerledes å spille. Det var tyngre enn vanlig, men jeg er lettrent. Dette kommer jeg fort inn i. Da skal jeg bli meg selv igjen. Touchen og teknikken er der.

Frykten er borte

– Er du redd for at skaden kan gå opp nok en gang?

– Nei. Jeg er helt trygg på foten nå. Det er også derfor vi har ventet så lenge. All sykdommen har det stort sett også blitt orden på etter at jeg tok mandlene. Jeg passer også ekstra godt på. Der har jeg lært litt, sier Auklend.

Sondre Auklend myker opp kroppen før trening i Marbella fredag. (Espen Iversen)

Nå drømmer han om å leve opp til de store forventningene – selv om det har tatt sin tid. Kanskje er det i år at det virkelig skal løsne?

Trener Morten Jensen ser ikke bort fra det. Han har ikke på noen måte glemt hvor god Sondre Auklend i form kan være. Hvor langt unna han er en slik form er vanskelig å peke på.

– Det er umulig å gi et helt godt svar. Han har ikke trent en hel uke ennå. Nå er det viktig for guttens del å få tid og litt ro for å komme tilbake. Det hadde vært fantastisk. Han har noe helt spesielt med seg, avslutter Jensen.

